HLV Kim Sang-sik khen U23 Trung Quốc mạnh, chú ý riêng 1 cầu thủ

(VTC News) -

Phát biểu tại buổi họp báo chiều 19/1 trước thềm vòng bán kết Giải U23 châu Á 2026, HLV Kim Sang-sik đánh giá cao đối thủ U23 Trung Quốc. Trong đó, nhân tố được nhà cầm quân người Hàn Quốc chú ý đặc biệt là thủ môn Li Hao.

“Trận gặp U23 Trung Quốc chắc chắn không hề dễ dàng, bởi họ là đội bóng rất mạnh. Tôi biết đội Trung Quốc đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên lọt vào bán kết. Đặc biệt, thủ môn Li Hao (Lý Hạo) thi đấu tập trung và vẫn chưa để lọt lưới bàn nào. Đây sẽ là thử thách lớn, nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình trên sân”, ông Kim Sang-sik chia sẻ.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng nhấn mạnh rằng Trung Quốc nằm trong nhóm những nền bóng đá hàng đầu châu lục. Do đó, U23 Việt Nam phải chuẩn bị rất kỹ giống như khi đối đầu với các đội bóng mạnh khác trên đường vào bán kết. "Ba đội tuyển mạnh nhất châu Á là Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Chúng tôi rất vinh dự và mong chờ trận đấu ngày mai".

Huấn luyện viên Kim Sang-sik và thủ môn Trần Trung Kiên trong buổi họp báo trước trận bán kết.

Nói về U23 Việt Nam, HLV Kim nhắc lại hành trình không hề dễ dàng của đội nhà trước khi góp mặt ở bán kết. “Trước đó, chúng tôi đã đối đầu với Jordan và UAE, đều là những đội bóng mạnh. Đó là những trận đấu khó khăn, nhưng các cầu thủ đã thể hiện tinh thần thi đấu và nỗ lực để giành kết quả tốt”, ông nói.

Khi được hỏi về tình trạng thể lực của Đình Bắc cũng như các cầu thủ còn lại, HLV Kim Sang-sik không đi vào từng cá nhân cụ thể. Trước sự quan tâm lớn của truyền thông, ông cho biết: “Tôi thấy có rất đông phóng viên Trung Quốc ở đây. Điều tôi có thể nói là cả 23 cầu thủ của U23 Việt Nam đều đang ở trạng thái tốt và sẵn sàng cho trận đấu ngày mai”.

Nhắc lại chiến thắng 1-0 của U23 Việt Nam trước U23 Trung Quốc ở giải giao hữu diễn ra cuối năm 2025, HLV Kim Sang-sik cho rằng kết quả đó chỉ mang tính tham khảo. Theo những gì ông phân tích được, đội hình Trung Quốc hiện tại đã thay một số cầu thủ so với trước. Ông khẳng định U23 Việt Nam phải thi đấu hết sức, vượt qua giới hạn của bản thân nếu muốn giành kết quả tốt.

U23 Việt Nam đấu với U23 Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á 2026.

Bên cạnh mục tiêu trước mắt là vượt qua U23 Trung Quốc, HLV Kim Sang-sik còn bày tỏ mong muốn được gặp đội bóng quê hương Hàn Quốc ở trận chung kết.

“Tôi nhận được nhiều lời khen trong thời gian qua. Thật lòng tôi muốn tạo ra một trận chung kết giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Chắc chắn mọi đội bóng đều sẽ chiến đấu hết mình ở bán kết. Tôi hy vọng Hàn Quốc giành chiến thắng ở trận còn lại để có thể gặp Việt Nam ở chung kết”, ông chia sẻ.