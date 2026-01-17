U23 Việt Nam đấu với U23 Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á 2026

(VTC News) -

Tối 17/1, huấn luyện viên Kim Sang-sik và trợ lý có mặt trên khán đài sân vận động King Abdullah Sports City (thành phố Jeddah, Ả Rập Xê Út) để theo dõi trận tứ kết U23 Uzbekistan gặp U23 Trung Quốc. Đây là trận đấu xác định đối thủ của U23 Việt Nam ở bán kết giải U23 châu Á 2026.

Sau 2 hiệp chính và 2 hiệp phụ, U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc hoà 0-0. Hai đội phải dùng tới loạt luân lưu để giải quyết thắng thua. U23 Trung Quốc trở thành đối thủ của U23 Việt Nam khi giành chiến thắng trước U23 Uzbekistan với tỷ số 4-2.

U23 Trung Quốc là đội đá 11m tốt hơn và may mắn hơn. Họ chỉ thực hiện hỏng 1 lần. Trong khi đó, U23 Uzbekistan có 2 cầu thủ sút không thành công. Bekhruz Karimov sút dội xà và Dilshod Abdullaev bị thủ môn Li Hao cản phá.

U23 Việt Nam vào bán kết giải U23 châu Á 2026 gặp U23 Trung Quốc.

U23 Trung Quốc đánh bại U23 Uzbekistan với tỷ số 4-2 trong loạt luân lưu. Đây là lần đầu tiên bóng đá Trung Quốc góp mặt ở vòng bán kết của giải U23 châu Á.

Đáng chú ý, U23 Trung Quốc là đội tuyển duy nhất đi đến trận bán kết mà không thủng lưới lần nào. Ở chiều ngược lại, đội bóng của đất nước tỷ dân chỉ ghi được 1 bàn thắng.

Trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc diễn ra ngày 20/1 trên sân vận động Prince Abdullah Al-Faisal Sports City (thành phố Jeddah, Ả Rập Xê Út).

Lịch thi đấu bán kết U23 châu Á 2026

Ngày 20/1

14h30: U23 Nhật Bản vs U23 Australia/U23 Hàn Quốc.

18h30: U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc.