Thống kê chứng minh U23 Việt Nam trên cơ, thắng UAE hoàn toàn xứng đáng

(VTC News) -

Video: U23 Việt Nam 3-2 U23 UAE.

U23 Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục trước U23 UAE ở trận tứ kết giải U23 châu Á 2026 bằng màn trình diễn ở đẳng cấp cao. Ngay cả huấn luyện viên Marcelo Broli của U23 UAE tự đánh giá đội nhà có sự tiến bộ rõ ràng nhưng vẫn công nhận U23 Việt Nam mạnh hơn.

Các số liệu thống kê trận đấu càng khẳng định U23 Việt Nam thắng xứng đáng và hoàn toàn ở thế chủ động. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik không trông chờ vào may mắn trong tình thế lép vế.

U23 Việt Nam vượt trội đối thủ ở nhiều chỉ số quan trọng. Số bàn thắng kỳ vọng (phản ánh khả năng thành bàn của các cú sút) của U23 Việt Nam là 2,15 (thực tế ghi 3 bàn). Trong khi đó, U23 UAE chỉ đạt 0,99 (thực tế ghi 2 bàn từ những pha đánh đầu). Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik sút nhiều hơn đối thủ, trúng đích nhiều hơn, số cơ hội nguy hiểm nhiều hơn.

U23 Việt Nam thắng thuyết phục trước U23 UAE.

Thực tế trong trận đấu, U23 Việt Nam không để đối thủ dồn ép liên tục. Chỉ khi thủng lưới, U23 UAE mới uy hiếp hàng thủ U23 Việt Nam bằng những pha bóng bổng liên tiếp. Tuy nhiên, ngay khi đối thủ gỡ hòa, U23 Việt Nam nhanh chóng giành lại thế kiểm soát.

Ở nhiều chỉ số thống kê khác, U23 UAE nhỉnh hơn nhưng không chênh lệch đáng kể so với U23 Việt Nam. Ngay cả thống kê số lần tranh chấp thành công, Khuất Văn Khang và đồng đội cũng không thua thiệt quá nhiều (61 so với 71). Cầu thủ thực hiện nhiều pha tranh chấp nhất trên sân là Khuất văn Khang - 20 lần va đập với đối phương.

U23 UAE chỉ áp đảo U23 Việt Nam ở 2 thông số là chuyền dài và tạt bóng. Đội bóng Tây Á trên thực tế chỉ có thể gây khó khăn cho thủ môn Trần Trung Kiên và đồng đội theo cách này, nhưng cũng chỉ hiệu quả ở một số thời điểm nhất định để có 2 bàn thắng.

Số liệu thống kê trận U23 Việt Nam 3-2 U23 UAE.