Chuyên gia: U23 Việt Nam thắng U23 UAE bằng đẳng cấp

(VTC News) -

U23 Việt Nam tiếp nối thành tích toàn thắng ở giải U23 châu Á 2026 khi đánh bại U23 UAE với tỷ số 3-2 trong trận tứ kết. Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik chơi bóng chủ động, bình tĩnh và cho thấy tinh thần thi đấu ấn tượng. Dù 2 lần để đối thủ gỡ hoà, U23 Việt Nam vẫn kiên trì tổ chức lối chơi và có bàn quyết định trong hiệp phụ.

Theo chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú, U23 Việt Nam thể hiện đẳng cấp trên cơ đối thủ ở trận này.

Video: U23 Việt Nam 3-2 U23 UAE.

"Tất cả chiến thắng ở vòng bảng vẫn khiến khán giả còn một chút lo lắng, nhưng lần này là chiến thắng của đẳng cấp. U23 UAE nghiên cứu U23 Việt Nam rất kĩ. Chiến thắng này là của đẳng cấp và có tính toán, chủ động từ cách chơi đến khả năng kiểm soát trận đấu", chuyên gia Phan Anh Tú nhận xét.

Đây là trận đấu mà thầy trò HLV Kim Sang-sik gặp rất nhiều khó khăn khi đối thủ có đầy đủ thông tin để phân tích điểm mạnh, điểm yếu của U23 Việt Nam. Quãng đầu hiệp 1, U23 UAE có rất nhiều cơ hội nguy hiểm. Họ đưa bóng vào lưới U23 Việt Nam nhưng không được công nhận bàn thắng. Ngoài ra, U23 UAE còn bị từ chối một quả phạt đền cùng pha dứt điểm đi trúng xà ngang của Ali Abdulaziz.

Nhìn chung, đội bóng Tây Á cho thấy họ có sự chuẩn bị để nhập cuộc bằng ý đồ rõ ràng là chơi bóng bổng, tốc độ cao với U23 Việt Nam. Dù vậy, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik không cho đối thủ thực hiện điều này như ý.

U23 Việt Nam đánh bại U23 UAE.

Nguyễn Lê Phát và Đình Bắc ghi 2 bàn giúp U23 Việt Nam 2 lần vươn lên dẫn trước. Đội bóng Tây Á cũng gỡ hoà nhanh chóng nhờ đòn bóng bổng. Tuy nhiên, đến lần thứ ba, U23 Việt Nam không còn để cho đối thủ làm điều đó. Thực tế, thủ môn Trần Trung Kiên không phải hoạt động vất vả như trận đấu với U23 Ả Rập Xê Út.

"Các cầu thủ dự bị và trong sân không có chênh lệch nhiều. Quốc Cường hay Thanh Nhàn đều làm rất tốt. Trận đấu này, việc phải thắng là rõ ràng nhưng các cầu thủ lại không hề vội vàng. Bên phía U23 UAE lại đá bóng dài cầu may. Cú sút của Minh Phúc, những pha xử lý trước đó đều rất đẳng cấp. Hiếm khi U23 Việt Nam có thể thi đấu như vậy trước các đối thủ lớn", chuyên gia Phan Anh Tú nhận định.

Trong hiệp phụ, U23 Việt Nam tiếp tục thể hiện tinh thần thi đấu ấn tượng khi thể lực suy giảm. Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik kiên trì kiểm soát bóng và thực hiện các pha phối hợp bóng ngắn. Khoảnh khắc vỡ oà cảm xúc lần thứ ba xuất hiện ở phút 101 khi Phạm Minh Phúc sút tung lưới U23 UAE nâng tỷ số lên 3-2 và đây là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Chiến thắng này giúp U23 Việt Nam vào bán kết gặp U23 Trung Quốc hoặc U23 Uzbekistan.

"Tôi cho rằng U23 Uzbekistan đẳng cấp cao hơn Trung Quốc, họ thường xuyên ghi bàn từ bóng bổng. Bây giờ, họ có tên tuổi ở châu Á rồi và màn trình diễn thuyết phục. Dù vậy, U23 Trung Quốc có thủ môn chơi rất ấn tượng", chuyên gia Phan Anh Tú nói thêm.