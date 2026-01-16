Kết quả U23 Việt Nam vs U23 UAE, tứ kết giải U23 châu Á 2026 mới nhất

(VTC News) -

U23 Việt Nam 2-2 U23 UAE Tiếp tục cập nhật Lê Phát 39' 42' Ndiaye Đình Bắc 62' 68' Al Menhali

U23 Việt Nam đấu với U23 UAE ở trận tứ kết giải U23 châu Á 2026. Trước đối thủ vượt trội về thể hình và thể lực, các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik gặp rất nhiều khó khăn.

Ngay từ những phút đầu tiên, đội bóng Tây Á cho thấy điểm mạnh về thể chất. Họ thắng thế trong các pha tranh chấp tay đôi. Các cầu thủ U23 UAE liên tục giành bóng từ các cầu thủ U23 Việt Nam rồi tổ chức tấn công nhanh.

U23 Việt Nam ghi bàn mở tỷ số.

Đại diện Đông Nam Á thoát bàn thua ở phút 16. Trọng tài xác định cầu thủ U23 UAE dùng tay chơi bóng trước khi tung ra cú dứt điểm. U23 UAE không được công nhận bàn thắng. Đến phút 38, Ali Abdulaziz sút xa trúng xà sau khi Lý Đức mắc lỗi ở tình huống đỡ bóng.

U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước UAE.

Kế hoạch của huấn luyện viên Kim Sang-sik bị xáo trộn khi Lê Viktor chấn thương. Nguyễn Đình Bắc vào sân sớm hơn dự kiến nhưng chính sự thay đổi này mang đến bàn thắng cho U23 Việt Nam.

Phút 39, tiền đạo số 7 một lần nữa tỏa sáng rực rỡ ở giải năm nay. Anh có pha xử lý bóng cùng đường chuyền rất đẳng cấp để Lê Phát đệm bóng cận thành mở tỷ số trận đấu.

Video: U23 UAE gỡ hoà.

Dù vậy chỉ ít phút sau, đội bóng Tây Á gỡ hoà theo đúng kịch bản tấn công sở trường. Cầu thủ U23 UAE chiếm ưu thế trên không để thực hiện cú đánh đầu trúng xà, bóng nảy ra và Ndiaye dứt điểm cận thành. Thủ môn Trung Kiên chạm bóng nhưng không thể đẩy ra.

Kết thúc hiệp 1, U23 Việt Nam hoà U23 UAE 1-1.

Đội hình U23 Việt Nam vs U23 UAE

U23 Việt Nam: Trần Trung Kiên (1); Phạm Lý Đức (3), Nguyễn Hiểu Minh (4), Nguyễn Nhật Minh (16); Phạm Minh Phúc (21), Nguyễn Thái Sơn (6), Nguyễn Xuân Bắc (12), Khuất Văn Khang (11); Nguyễn Ngọc Mỹ (19), Nguyễn Lê Phát (2), Lê Viktor (14).

U23 UAE: Khaled Tawhid (22), Khamis Al Mansoori (4), Matar Zaal (5), Ali Al Memari (7), Ali Abdulaziz (8), Mansoor Al Menhali (10), Yousif Al Marzooqi (13), Solomon Sosu (14), Junior Ndiaye (16), Mansour Saleh (18), Richard Akonnor (23).

