Khoảnh khắc U23 Việt Nam ghi bàn quyết định loại UAE, vào bán kết U23 châu Á

(VTC News) -

Video: Minh Phúc ghi bàn thắng quyết định giúp U23 Việt Nam thắng U23 UAE 3-2.

U23 Việt Nam và U23 UAE thi đấu hiệp phụ sau khi hoà 2-2 ở 2 hiệp chính. Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik tiếp tục thể hiện tinh thần thi đấu ấn tượng dù thể lực suy giảm.

U23 Việt Nam kiên trì kiểm soát bóng và thực hiện các pha phối hợp bóng ngắn. Khoảnh khắc vỡ oà cảm xúc lần thứ ba xuất hiện ở phút 101.

Nguyễn Nhật Minh và Nguyễn Thanh Nhàn xử lý khéo léo nhưng không thể dứt điểm thành công. Cơ hội tiếp tục đến với Phạm Minh Phúc và cầu thủ này thực hiện cú sút tung lưới U23 UAE nâng tỷ số lên 3-2.

Minh Phúc ghi bàn quyết định đưa U23 Việt Nam vào bán kết giải U23 châu Á 2026.

Trong thời gian còn lại, U23 Việt Nam dốc toàn lực chống đỡ các pha tấn công liên tiếp của đối thủ. U23 UAE liên tục đưa bóng bổng vào vòng cấm để gây sức ép. Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik cho thấy sự tập trung và quyết tâm với những tình huống lăn xả để che chắn cho khung thành.

Chung cuộc, U23 Việt Nam đánh bại U23 UAE với tỷ số 3-2 để giành quyền vào bán kết giải U23 châu Á 2026.

