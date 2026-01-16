Xem Đình Bắc kiến tạo đẳng cấp, em út U23 Việt Nam sút tung lưới U23 UAE

(VTC News) -

Video: Lê Phát sút tung lưới U23 UAE, U23 Việt Nam dẫn 1-0.

Chạm trán U23 UAE ở trận tứ kết giải U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước đối thủ vượt trội về thể chất. Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn thi đấu sòng phẳng với U23 UAE và có bàn thắng mở tỷ số ở phút 39.

Kế hoạch của huấn luyện viên Kim Sang-sik bị xáo trộn khi Lê Viktor chấn thương. Nguyễn Đình Bắc vào sân sớm hơn dự kiến nhưng chính sự thay đổi này mang đến bàn thắng cho U23 Việt Nam.

Đình Bắc vào sân lập tức tạo ra khác biệt.

Tiền đạo mang áo số 7 đi bóng rất khéo léo trong vòng cấm trước khi chuyền ngang rất đúng đà của đồng đội. Nguyễn Lê Phát - cầu thủ trẻ nhất U23 Việt Nam - đệm bóng tung lưới U23 UAE. Đây là bàn thắng đầu tiên của Lê Phát cho U23 Việt Nam ở vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Dù vậy chỉ ít phút sau, cầu thủ U23 UAE đánh đầu trúng xà, bóng nảy ra và Ndiaye dứt điểm cận thành. Trung Kiên chạm bóng nhưng không thể đẩy ra. Đối thủ vượt trội trong các pha tranh chấp và có bàn thắng từ chính pha bóng như vậy. Kết thúc hiệp 1, U23 Việt Nam hoà U23 UAE 1-1.

