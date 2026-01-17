Khen U23 Việt Nam mạnh, HLV UAE thừa nhận thua vẫn hài lòng

(VTC News) -

Video: U23 Việt Nam 3-2 U23 UAE.

U23 Việt Nam đánh bại U23 UAE với tỷ số 3-2, giành quyền vào bán kết giải U23 châu Á 2026. Đây là chiến thắng thuyết phục của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. Thậm chí, ngay cả đối thủ cũng thừa nhận rằng U23 Việt Nam mạnh, do đó họ thua mà vẫn hài lòng.

"U23 Việt Nam mạnh như chúng tôi dự đoán. Thật buồn vì thất bại nhưng đồng thời chúng tôi cũng tự hào về sự nỗ lực và màn thể hiện của các cầu thủ. Chúng tôi trở về với niềm tự hào và sự hài lòng rất lớn", trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) dẫn lời huấn luyện viên Marcelo Broli.

Huấn luyện viên Marcelo Broli.

U23 UAE gây ra nhiều khó khăn cho U23 Việt Nam trong 2 hiệp chính. Tuy nhiên, đội bóng Tây Á hầu như không thể tạo ra mối đe dọa nào ngoài các tình huống bóng bổng. Họ 2 lần gỡ hòa thành công ngay sau các pha ghi bàn của Nguyễn Lê Phát (hiệp 1) và Nguyễn Đình Bắc (hiệp 2), nhưng không thể làm điều đó lần thứ ba.

Theo đánh giá của huấn luyện viên Marcelo Broli, U23 UAE cho thấy sự tiến bộ đáng kể. Dù vậy, điều đó chưa đủ giúp đội bóng Tây Á chặn bước tiến của U23 Việt Nam, đội duy nhất toàn thắng mà chưa cần dùng đến loạt luân lưu.

“Rõ ràng trình độ của đội bóng và các cầu thủ đã được cải thiện qua từng trận đấu. Chúng tôi sẽ phân tích kỹ lưỡng các trận đấu, nhưng tôi tin rằng cần trao thêm cơ hội cho các cầu thủ để họ có thể sẵn sàng tham gia những trận đấu quốc tế trong tương lai", huấn luyện viên trưởng của U23 UAE cho biết.

Sau trận đấu, truyền thông UAE thể hiện sự tiếc nuối khi đội tuyển nước nhà phải dừng bước. Đồng thời, họ cũng dành nhiều lời khen cho bản lĩnh, lối chơi tổ chức chặt chẽ và tinh thần thi đấu kiên cường của U23 Việt Nam trong chiến thắng kịch tính 3-2 sau hiệp phụ.

Tờ Al Bayan gọi bàn thua của UAE trước Việt Nam là "thất bại đầy tiếc nuối", là kết cục đầy đau đớn bởi đội U23 UAE đã chơi nỗ lực, nghiêm túc và thể hiện tinh thần chiến đấu cao suốt 120 phút.

Báo Emarat Al Youm nhận định U23 Việt Nam xứng đáng đi tiếp nhờ lối chơi tổ chức tốt, tinh thần thi đấu bền bỉ và khả năng tận dụng thời cơ hiệu quả, trở thành đối thủ đáng gờm tại vòng bán kết sắp tới.

"Khi trận đấu bước vào thời khắc then chốt, U23 Việt Nam cho thấy sự bản lĩnh và quyết đoán trong cách dứt điểm. Với những gì đã thể hiện, vé vào bán kết là xứng đáng với U23 Việt Nam”, tờ báo của UAE viết.