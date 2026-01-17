Bị gỡ hoà 2 lần không nao núng, đây là bí quyết của U23 Việt Nam

(VTC News) -

Video: U23 Việt Nam 3-2 U23 UAE

U23 Việt Nam vượt qua vòng tứ kết giải U23 châu Á 2026 sau khi đánh bại U23 UAE trong màn rượt đuổi tỷ số đầy cam go. Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik 2 lần dẫn trước nhưng đều bị đối thủ gỡ hoà chỉ sau ít phút. Tuy nhiên, điều đó càng làm nổi bật tinh thần thi đấu kiên trì, bền bỉ của U23 Việt Nam.

"Lúc đội ghi bàn rồi lại bị gỡ hòa 2 lần liên tiếp, tôi và anh em bảo nhau cố gắng bình tĩnh lại, đừng để đánh mất thế trận, phải cố gắng kiểm soát được tâm lý, kiểm soát bóng, tạo ra khoảng trống chơi bóng và gây sức ép lên đối phương", tiền đạo Nguyễn Đình Bắc chia sẻ sau trận đấu.

U23 Việt Nam đánh bại U23 UAE.

Do đồng đội Lê Viktor chấn thương phải rời sân ngay trong hiệp một, Đình Bắc được huấn luyện viên Kim Sang-sik đưa vào sớm hơn dự kiến. Cầu thủ mang áo số 7 ghi dấu ấn đậm nét trong 2 bàn thắng của U23 Việt Nam trong thời gian 2 hiệp chính.

Đình Bắc thực hiện pha đi bóng khéo léo trước khi kiến tạo "dọn cỗ" cho Nguyễn Lê Phát ghi bàn khai thông bế tắc ở phút 39. Ở bàn thắng thứ hai, cầu thủ sinh năm 2004 thực hiện cú đánh đầu ngược đầy bất ngờ khiến thủ môn U23 UAE trở tay không kịp.

Cả 2 lần dẫn trước, U23 Việt Nam bị gỡ hoà 2 lần và để đối thủ kéo vào hiệp phụ. Dù vậy, các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik thể hiện sự bền bỉ đáng khen cả về thể lực lẫn tinh thần quyết tâm để có bàn thắng quyết định, cũng như bảo toàn được tỷ số 3-2.

"Khi bàn thắng thứ 3 đến, điều đó hoàn toàn xứng đáng với U23 Việt Nam và toàn đội rất vui mừng. Lúc đó, anh em cầu thủ chỉ nghĩ cố gắng bảo vệ thành quả và đừng để họ gỡ hòa nữa. Cuối cùng, U23 Việt Nam đã làm được", Đình Bắc chia sẻ.

Tiền đạo của câu lạc bộ Công an Hà Nội cũng được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Đây là lần thứ hai liên tiếp Đình Bắc được vinh danh như vậy tại giải U23 châu Á 2026.