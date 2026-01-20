Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs Trung Quốc: HLV Kim Sang-sik giải mã đối thủ

(VTC News) -

U23 Việt Nam đấu với U23 Trung Quốc ở bán kết giải U23 châu Á 2026, huấn luyện Kim Sang-sik cần những phương án tấn công đặc biệt để đối phó với hàng phòng ngự chắc chắn nhất giải đấu. U23 Trung Quốc chưa nhận bàn thua nào từ đầu giải. Do đó, việc ghi bàn sẽ là bài toán đầy thử thách cho Nguyễn Đình Bắc và đồng đội.

Hệ thống phòng ngự và hàng tiền vệ của U23 Việt Nam khả năng cao sẽ không có thay đổi. Huấn luyện viên Kim Sang-sik chắc chắn đặt niềm tin vào thủ thành Trần Trung Kiên - người đang có phong độ rất cao trong 4 trận đấu đã qua. Bộ trung vệ Nguyễn Hiểu Minh (trung tâm), Nguyễn Nhật Minh (lệch trái) và Phạm Lý Đức (lệch phải) vẫn ổn định từ SEA Games 33, thậm chí càng chơi càng hay.

Ở vị trí hậu vệ trái, đội trưởng Khuất Văn Khang trở thành lựa chọn an toàn hơn cả Nguyễn Phi Hoàng. Anh có thể hỗ trợ tấn công tốt và nỗ lực phòng ngự không hề tệ. Ở cánh đối diện, Phạm Minh Phúc trở thành cái tên nổi bật của U23 Việt Nam tại giải đấu và xứng đáng là lựa chọn số 1.

Nguyễn Quốc Việt có thể xuất trận ngay từ đầu.

Tuyến tiền vệ chứng kiến sự xuất hiện của bộ đôi Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Xuân Bắc. Giải lần này, Nguyễn Thái Sơn vẫn chơi xuất sắc và khả năng thu hồi bóng, cầm nhịp của anh tiến bộ nhanh chóng. Nếu Xuân Bắc mỏi mệt trong hiệp 2, Nguyễn Thái Quốc Cường luôn sẵn sàng vào sân.

Trong khi đó, đối diện với hàng thủ của U23 Trung Quốc sẽ cần những người tạo đột biến tốt. Nguyễn Quốc Việt có thể được trao cơ hội ở hành lang trái. Nguyễn Ngọc Mỹ tiếp tục với vai trò tiền đạo cắm còn Lê Phát ra sân bên hành lang phải. Đình Bắc vẫn là "vũ khí đặc biệt' mà ông Kim Sang-sik dành cho đối thủ nhưng việc nhà cầm quân người Hàn Quốc tung số 7 vào sân ở thời điểm nào luôn là điều khó đoán.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam

Thủ môn: Trần Trung Kiên (1)

Hậu vệ: Khuất Văn Khang (11), Nguyễn Nhật Minh (16), Nguyễn Hiểu Minh (4), Phạm Lý Đức (3), Phạm Minh Phúc (21).

Tiền vệ: Nguyễn Thái Sơn (6), Nguyễn Xuân Bắc (12).

Tiền đạo: Nguyễn Quốc Việt (9), Nguyễn Ngọc Mỹ (19), Nguyễn Lê Phát (2).

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc

U23 Việt Nam đối đầu với U23 Trung Quốc là cặp đấu bán kết nhiều cảm xúc. Ngoài sự cạnh tranh và tính quyết liệt ở bất kì trận đấu nào giữa nền bóng đá hai nước, đây còn là màn đọ sức của hai trường phải bóng đá trái ngược nhau.

Đến thời điểm này, có thể khẳng định U23 Việt Nam là một trong những đội bóng thi đấu phóng khoáng và giàu cảm xúc nhất tại vòng chung kết U23 châu Á 2026. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik ghi đến 8 bàn sau 4 trận và mới chỉ thủng lưới 3 bàn. U23 Việt Nam tiến vào bán kết dưới hình hài của một tập thể sẵn sàng tấn công.

Trái ngược với màn trình diễn của Khuất Văn Khang và đồng đội, U23 Trung Quốc đến với Ả Rập Xê Út bằng tâm thế của một đội bóng vượt lên chính mình. Họ sẵn sàng từ bỏ những giấc mơ viển vông về "bóng đá đẹp". Thay vào đó, huấn luyện viên Antonio Puche sẵn sàng phòng ngự quyết liệt với số đông.

Trận U23 Việt Nam đấu với U23 Trung Quốc thuộc vòng bán kết giải U23 châu Á 2026 diễn ra lúc 22h30 hôm nay 20/1.