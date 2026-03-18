Bổ sung kẽm mà con vẫn biếng ăn - Vấn đề không ở liều lượng

Không phải cứ bổ sung kẽm là trẻ hết biếng ăn

Kẽm là vi chất cần thiết cho quá trình phát triển và tái tạo tế bào nụ vị giác, giúp trẻ cảm nhận được mùi vị của thức ăn. Khi cơ thể thiếu kẽm, khả năng tái tạo vị giác suy giảm, dẫn đến tình trạng trẻ kén ăn, biếng ăn...

Nhiều nghiên cứu khoa học đã ghi nhận việc bổ sung kẽm có tác động tích cực trong việc cải thiện biếng ăn ở trẻ. Nghiên cứu của nhóm tác giả thuộc Bệnh viện Đa khoa Chang Gung (Đài Loan) trên trẻ em suy dinh dưỡng cho thấy, khi được bổ sung kẽm, trẻ cải thiện đáng kể cảm giác thèm ăn và tốc độ tăng trưởng của trẻ tăng lên rõ rệt sau 12 - 24 tuần.

Song, không phải cứ bổ sung kẽm là trẻ sẽ nhanh chóng ăn ngon. Có ba lý do phổ biến khiến việc bổ sung kẽm chưa mang lại hiệu quả như mong đợi.

Thứ nhất, khả năng hấp thu kẽm hạn chế

Kẽm sau khi vào cơ thể được hấp thu qua ruột non. Một số thành phần dinh dưỡng trong thức ăn có thể làm giảm khả năng hấp thu kẽm.

Ngoài ra, kẽm dạng ion thông thường phải cạnh tranh với các axit amin để được vận chuyển qua thành ruột, nên những bữa ăn nhiều đạm cũng có thể làm giảm hấp thu kẽm.

Kết quả: Dù mẹ bổ sung đủ liều trên nhãn, lượng kẽm cơ thể con thực sự tiếp nhận được chỉ là một phần nhỏ, không đủ để nuôi dưỡng tế bào vị giác phục hồi.

Thứ hai, vị giác cần có thời gian phục hồi

Tế bào vị giác có vòng đời 10–14 ngày và cần được tái tạo liên tục. Nghiên cứu tại Bangladesh cho thấy sau 21 ngày bổ sung kẽm , 60% trẻ cải thiện cảm giác thèm ăn. Tuy nhiên 50% số này có biểu hiện tái phát sau khi ngừng bổ sung - cần duy trì bổ sung kẽm đủ lâu để khôi phục vị giác và kích thích cảm giác thèm ăn bền vững. Khuyến nghị chu kỳ tối ưu là 12-24 tuần.

Thứ ba, dạng bào chế quyết định hiệu quả thực tế

Kẽm khó hòa tan, kích thước hạt lớn, không phân tán đều trong dịch tiêu hóa - tất cả đều làm giảm lượng kẽm cơ thể tiếp cận được. Đây là hạn chế phổ biến của các dạng kẽm vô cơ và một số dạng kẽm hữu cơ thông thường.

SunActive® Zn – Công nghệ đột phá giúp hấp thu kẽm hiệu quả

Trước những hạn chế của kẽm thông thường, công nghệ SunActive® Zn được phát triển nhằm đảm bảo kẽm thực sự đến được nơi cần thiết để phục hồi vị giác cho trẻ.

Kích thước nano, hòa tan nhanh, không lắng cặn. Theo nghiên cứu từ Công ty Tanyo (Nhật), công nghệ SunActive® Zn tạo ra các hạt kẽm có kích thước đạt mức nano ~0.3 micromet, nhỏ hơn 7 lần kẽm thông thường, hòa tan nhanh trong dịch vị, phân tán đều trong đường ruột, không để lại cặn gây táo bón, nóng trong cho trẻ.

Hấp thu độc lập, không bị cản trở. Các vi hạt kẽm được “đóng gói” trong lớp màng sinh học Liposome, giúp vận chuyển qua ruột theo đường riêng, không cạnh tranh hấp thu với axit amin. Điều này giúp tăng khả năng hấp thu lên gấp 1.5 - 2 lần.

Khi cơ thể nhận đủ lượng kẽm cần thiết, tế bào vị giác được cung cấp đủ nguyên liệu để tái tạo, trẻ dần cảm nhận lại mùi vị thức ăn, hứng thú với bữa ăn trở lại một cách tự nhiên.

Không vị chát khó chịu. Màng sinh học Liposome che phủ vị kim loại đặc trưng của kẽm.

Trẻ nhỏ có mật độ nụ vị giác nhạy cảm hơn người lớn nhiều lần, vị chát không chỉ khiến con từ chối hợp tác, mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến cảm nhận bữa ăn ngay sau đó. Công nghệ SunActive® Zn loại bỏ hoàn toàn rào cản này.

Zihot – Kẽm dạng xịt hỗ trợ chức năng tiêu hóa, cải thiện cảm giác thèm ăn

Tại Việt Nam, TPBVSK Zihot là sản phẩm bổ sung kẽm dạng xịt ứng dụng công nghệ SunActive® Zn, được các chuyên gia đánh giá cao và nhiều mẹ bổ sung cho con hiệu quả.

Sản phẩm được nhập khẩu nguyên hộp từ hãng Dược phẩm Valens International (Công ty châu Âu đạt các chứng nhận khắt khe như GMP-EU, IFS, ISO 9001-2015) và đã được Bộ Y tế Việt Nam chứng nhận.

Sự kết hợp từ kẽm cùng các vitamin thiết yếu như C, D, E và B6 giúp Zihot hoàn thiện nhiệm vụ hỗ trợ cải thiện cảm giác thèm ăn, hỗ trợ chức năng tiêu hóa và tăng sức đề kháng của cơ thể.

Vai trò của kẽm trong cải thiện biếng ăn ở trẻ là không thể bàn cãi. Nhưng cha mẹ cần lưu ý, bổ sung kẽm đúng không chỉ là chọn đúng liều mà là đảm bảo kẽm thực sự được hấp thu, đến đúng nơi, đủ lượng để vị giác của con phục hồi và mỗi bữa ăn trở thành niềm vui thay vì áp lực.