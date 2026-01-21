Thắng U23 Việt Nam, cầu thủ Trung Quốc tuyên bố không sợ U23 Nhật Bản

(VTC News) -

Vào đêm 20/1, U23 Trung Quốc đoạt vé vào chung kết U23 châu Á 2026 sau khi thắng U23 Việt Nam 3-0. Wang Yudong được tung vào sân ở hiệp 2 và đã ghi bàn ấn định tỉ số 3-0 cho U23 Trung Quốc ở phút 90+8.

Chiến thắng này giúp U23 Trung Quốc gặp U23 Nhật Bản ở trận chung kết diễn ra vào ngày 24/1. Sau trận đấu, Wang Yudong phát biểu rằng anh muốn đoạt chức vô địch U23 châu Á 2026: “Tôi hy vọng có thể mang chức vô địch này trở về Trung Quốc. Nếu chúng tôi dốc toàn lực, chúng tôi cũng có cơ hội”.

Wang Yudong bày tỏ niềm vui sau khi ghi bàn ở bán kết và tỏ ra tự tin khi sắp gặp U23 Nhật Bản: "Tôi rất vui khi ghi bàn. Chúng tôi đã dự đoán được kết quả này, bởi toàn đội luôn tin rằng mình có thể thắng U23 Việt Nam. Toàn đội chắc chắn sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận chung kết và chúng tôi không ngại U23 Nhật Bản”.

Wang Yudong đưa ra tuyên bố tự tin trước trận chung kết với U23 Nhật Bản

Nói về bàn thắng ở cuối trận, Wang Yudong thổ lộ thêm: “Tôi rất hạnh phúc. Đây là bàn thắng đầu tiên của tôi tại giải đấu này và tôi cảm thấy được “giải tỏa” rất nhiều. Thực tế, tôi đã kìm nén khá lâu, bởi trong các trận đấu tôi chủ yếu tham gia phòng ngự, cơ hội tham gia tấn công là rất ít”.

Bên cạnh đó, Wang Yudong đánh giá cao chất lượng đội hình của U23 Trung Quốc: “Trình độ của mọi người trong đội đều gần như nhau. Không có sự phân biệt giữa việc ai ra sân từ đầu hay giữa cầu thủ đá chính và dự bị. Ai cũng rất có năng lực”.

Wang Yudong đang thuộc biên chế CLB Zhejiang FC ở Chinese Super League. Cầu thủ sinh năm 2006 này được trang Transfermartk định giá 1,5 triệu euro (46,23 tỷ đồng)

HLV Antonio Puche cho biết sẽ nghiên cứu U23 Nhật Bản

Trong khi đó, HLV U23 Trung Quốc, Antonio Puche cho biết sẽ chuẩn bị nghiên cứu đối thủ ở chung kết: “Hôm nay chúng tôi sẽ ăn mừng và tận hưởng chiến thắng. Ngày mai chúng tôi sẽ bắt đầu nghiên cứu U23 Nhật Bản. U23 Nhật Bản là một đội bóng rất mạnh, và chúng tôi sẽ chiến đấu bằng tất cả sức lực”.

Ông Antonio nói về việc U23 Trung Quốc thay đổi chiến thuật trước U23 Việt Nam: “Chúng tôi đã chơi một trận đấu tuyệt vời, cả khi có bóng lẫn không bóng, các cầu thủ thể hiện rất tốt. Hôm nay chúng tôi thay đổi chiến thuật, yêu cầu các cầu thủ giữ bóng trong chân và chủ động tấn công, qua đó kiểm soát thế trận”.

Sau khi dẫn dắt đội bóng giành chiến thắng mang tính lịch sử, HLV Antonio đã được các học trò phấn khích tung lên không trung. Nói về phản ứng của các cầu thủ, nhà cầm quân người Tây Ban Nha chia sẻ: “Họ thật sự rất cuồng nhiệt, và dĩ nhiên tôi cũng tận hưởng khoảnh khắc đó. Nhưng quan trọng hơn, chiến thắng này có ý nghĩa lớn đối với bóng đá Trung Quốc; bóng đá Trung Quốc cần những khoảnh khắc như thế".