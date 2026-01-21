Truyền thông Trung Quốc không ngờ đội nhà thắng U23 Việt Nam 3-0

(VTC News) -

U23 Việt Nam thua U23 Trung Quốc với tỷ số 0-3 ở vòng bán kết giải U23 châu Á 2026 dù nhận được sự kỳ vọng lớn sau chuỗi 4 trận thắng liên tiếp. Tuy vậy, báo chí Trung Quốc dành những lời đánh giá cao cho U23 Việt Nam, xem đây vẫn là đối thủ mạnh, tổ chức lối chơi tốt và sở hữu hàng công ấn tượng.

"Tỷ số 3-0 ngoài mong đợi", trang Sohu đăng bài viết về chiến thắng của U23 Trung Quốc trước U23 Việt Nam. "Trong hiệp 1, hai đội bóng có vẻ đổi vai cho nhau. U23 Việt Nam lùi sâu phòng ngự còn U23 Trung Quốc kiểm soát bóng".

Tác giả bài viết nhận xét: "Trước giờ bóng lăn, không ít người hâm mộ tin rằng U23 Việt Nam sẽ giành chiến thắng. Đội bóng đã ghi 8 bàn sau 4 trận trước đó, cho thấy khả năng tấn công khá hiệu quả, trong khi U23 Trung Quốc chỉ có 1 bàn sau cùng, bộc lộ những hạn chế trên hàng công".

Theo tờ báo Trung Quốc, U23 Việt Nam được xem là đội bóng có kỷ luật chiến thuật tốt và biết cách gây sức ép lên hàng thủ đối phương. Việc Trung Quốc giữ sạch lưới trong hiệp một, cũng như cần tới sự xuất sắc của thủ môn Li Hao để hóa giải các pha dứt điểm nguy hiểm, đã phần nào cho thấy sức mạnh thực sự của đại diện Đông Nam Á.

Báo chí Trung Quốc dành những lời đánh giá cao cho U23 Việt Nam sau trận bán kết. (Nguồn: VFF)

"Huấn luyện viên của U23 Việt Nam dường như muốn áp dụng cách tiếp cận “lấy gậy ông đập lưng ông” nhằm đối phó với hàng phòng ngự được xem là rất khó bị xuyên phá của U23 Trung Quốc. Thực tế trên sân cho thấy toan tính này phần nào phát huy tác dụng. U23 Trung Quốc cầm bóng nhiều nhưng chủ yếu luân chuyển ở phần sân nhà, gần như không tìm ra phương án tiếp cận khung thành U23 Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, U23 Việt Nam chơi chặt chẽ và chờ thời cơ phản công để tìm kiếm cơ hội ghi bàn. Thủ môn Lý Hạo đã phải trổ tài với một số pha cứu thua quan trọng để giữ thế cân bằng. Hiệp một khép lại với tỷ số 0-0, trong đó U23 Trung Quốc không có cú dứt điểm nào đi trúng khung thành", tờ Sohu nhận định.

Sang hiệp hai, khi U23 Trung Quốc tận dụng tốt các cơ hội và có thêm lợi thế tâm lý, cục diện trận đấu mới dần nghiêng về phía Trung Quốc. Dẫu vậy, báo chí nước này cho rằng tỷ số 3-0 không phản ánh đầy đủ thế trận, bởi U23 Việt Nam vẫn có thể tạo ra nhiều thời điểm gây áp lực và chỉ thực sự gặp bất lợi sau tấm thẻ đỏ khiến đội hình bị suy yếu.

Bình luận viên Huang Jianxiang nhận xét về trận đấu: "Tôi dự đoán rằng U23 Việt Nam chơi hay hơn nhưng không ngờ U23 Trung Quốc mới là đội làm được điều đó, không những vậy còn làm tốt khiến các khán giả không còn cảm giác thấp thỏm khi xem trận đấu. Tôi không còn nhận ra được đội nhà nữa".

Trong khi đó, tờ Sina dành lời khen cho tổ chức chặt chẽ, kỷ luật cao cùng tinh thần thi đấu bền bỉ của U23 Việt Nam: "Trong bốn đội góp mặt ở bán kết, U23 Trung Quốc là đội duy nhất chưa để lọt lưới bàn nào. Trong khi đó, U23 Việt Nam cùng Nhật Bản là hai đội hiếm hoi toàn thắng và đều ghi bàn ở tất cả các trận đã đấu. Hành trình này cho thấy U23 Việt Nam có màn thể hiện rất ấn tượng ở mùa giải năm nay".