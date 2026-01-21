Đánh nguội nhận thẻ đỏ, hậu vệ U23 Việt Nam hết giải vẫn bị cấm thi đấu

(VTC News) -

Với việc bị phạt thẻ đỏ trực tiếp trong trận bán kết giải U23 châu Á 2026, Phạm Lý Đức bị cấm thi đấu. Án phạt này không chỉ được áp dụng ở trận tranh hạng ba giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc ngày 23/1 tới mà còn kéo dài đến cấp độ đội tuyển quốc gia.

Phút 73 trận bán kết U23 châu Á 2026 tối 20/1, trung vệ Lý Đức nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha va chạm với tiền đạo Behram Abuduwaili bên phía U23 Trung Quốc. Tình huống xảy ra ngay sau khi U23 Trung Quốc đưa bóng vào lưới U23 Việt Nam lần thứ 3. Abuduwaili cầm bóng chạy ăn mừng, va chạm với Nguyễn Nhật Minh rồi tiếp tục lao về phía Lý Đức.

Lý Đức bị truất quyền thi đấu trong trận U23 Việt Nam thua U23 Trung Quốc.

Vì muốn giành lại bóng, Lý Đức đưa tay về phía Abuduwaili khiến đối phương bị ngã. Trọng tài chính Alexander George King xác định đây là hành vi bạo lực và rút thẻ đỏ trực tiếp. Trung vệ sinh năm 2003 không phản ứng và chấp nhận rời sân.

Ít phút sau, VAR kiểm tra lại pha bóng và huỷ bàn thắng của U23 Trung Quốc. Dù vậy, hành động của Lý Đức được tính là tình huống riêng biệt. Do đó, tấm thẻ đỏ của cầu thủ U23 Việt Nam được giữ nguyên.

Theo Quy chế về Đạo đức và Kỷ luật của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), cầu thủ bị truất quyền thi đấu vì lỗi bạo lực phải nghỉ 3 trận kế tiếp. Vì vậy, Lý Đức chắc chắn vắng mặt ở trận tranh hạng ba gặp U23 Hàn Quốc vào ngày 23/1.

Sau giải đấu này, Lý Đức đã quá tuổi U23. Cũng theo quy chế của AFC, án phạt 2 trận còn lại của hậu vệ câu lạc bộ Công an Hà Nội được chuyển lên cấp độ cao hơn U23, tức đội tuyển quốc gia. Như vậy, Lý Đức không đủ điều kiện để thi đấu cho đội tuyển Việt Nam ở 2 trận đấu chính thức tiếp theo.

Cụ thể, Lý Đức chắc chắn không được ra sân cho đội tuyển Việt Nam ở trận gặp Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 ngày 31/3/2026. Kể cả khi huấn luyện viên Kim Sang-sik không triệu tập Lý Đức cho trận đấu này, hậu vệ của CAHN vẫn được tính là chấp hành án phạt.