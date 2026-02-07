Hôm nay vào cao điểm đưa đón Tết, TP.HCM huy động lượng tàu xe kỷ lục

(VTC News) -

Cao điểm vận tải phục vụ Tết Bính Ngọ 2026 kéo dài 20 ngày, bắt đầu từ hôm nay – 20 tháng Chạp năm Ất Tỵ (7/2) đến mùng 10 tháng Giêng năm Bính Ngọ (26/2).

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của hàng triệu người dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp vận tải chủ lực tại TP.HCM đã chính thức kích hoạt phương án phục vụ cao điểm với quy mô lớn.

Theo ông Nguyễn Xuân Điền, Phó Chánh Văn phòng Tổng Công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn (Samco), cao điểm phục vụ người dân đi lại dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ này, 5 bến xe khách liên tỉnh do công ty quản lý dự kiến có hơn 1,34 triệu lượt khách xuất bến từ TP.HCM. Con số này tăng 1,96% so với cùng kỳ năm 2025.

Các nhà xe, bến tàu, hãng hàng không cùng khuyến cáo hành khách chủ động đến điểm xuất phát sớm vì nhiều khu vực tại TP.HCM luôn trong tình trạng kẹt xe cao điểm Tết.

Giá vé xe trong dịp Tết được điều chỉnh tăng từ 40% đối với các tuyến có cự ly dưới 300 km và tăng 60% đối với các tuyến trên 300 km.

Hiện Samco đang quản lý 5 bến xe khách liên tỉnh lớn tại TP.HCM, gồm: Bến xe Miền Đông mới, Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây, Bến xe An Sương và Bến xe Ngã Tư Ga. Trong cao điểm Tết, tổng số chuyến xe xuất bến tại 5 bến dự kiến đạt 72.954 chuyến, tăng 1,59% so với Tết năm trước.

Cụ thể, Bến xe Miền Đông mới dự kiến có 8.850 chuyến xuất bến, phục vụ 164.460 lượt hành khách, tăng lần lượt 4,35% về số chuyến và 3,67% về lượt khách so với năm 2025. Bến xe Miền Đông dự kiến có 10.052 chuyến, phục vụ 181.968 lượt hành khách, tăng 6,24% số chuyến và 10,47% lượt hành khách so với cùng kỳ.

Trong khi đó, Bến xe miền Tây có lượng hành khách kỷ lục, dự kiến có 37.390 chuyến 842.000 lượt khách xuất bến về các tỉnh thành miền Tây. Bến xe An Sương cũng có 12.502 chuyến với 97.411 lượt khách còn Bến xe Ngã Tư Ga có 4.160 chuyến với 54.790 lượt khách về quê đón Tết.

Trong đợt cao điểm từ ngày 13-15/2 (26-28 tháng Chạp), các bến xe sẽ bán vé phục vụ hành khách từ 5-21 giờ trong ngày đối với đơn vị ủy thác bến bán vé và bán 24/24 đối với đơn vị tự bán vé.

Khách mua vé tại Bến xe Miền Tây.

"Công ty cùng các đơn vị sẽ sắp xếp tài chuyến, điều động xe vận chuyển hành khách theo biểu đồ đơn vị vận tải đăng ký, để nhanh chóng giải tỏa hành khách. Đồng thời theo dõi tình hình lưu lượng khách, số xe trên từng tuyến, để có kế hoạch điều chỉnh, tập trung phục vụ các tuyến trọng điểm, không để ùn tắc, ứ đọng khách", ông Điền cam kết.

Ngoài ra, Samco phối hợp cùng các đơn vị liên quan huy động tối đa phương tiện đang hoạt động trên tuyến, xe hợp đồng, xe du lịch… nhằm tăng cường năng lực vận chuyển, kịp thời giải tỏa hành khách trong những ngày cao điểm.

Trong khi đó, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Kinh doanh Công ty CP Vận tải Đường sắt, cho biết nhu cầu đi lại trong dịp Tết 2026 tập trung chủ yếu trên tuyến Hà Nội – TP.HCM.

Ngành đường sắt bắt đầu mở bán vé tàu Tết Bính Ngọ 2026 từ tháng 9/2025. Cao điểm phục vụ Tết từ 16 tháng Chạp đến 20 tháng Giêng (tức 3/2 đến 8/3), ngành đường sắt tổ chức 22 đôi tàu/ngày đêm, trong đó 17 đôi tàu đi - đến ga Sài Gòn, với tổng cộng 921 chuyến, cung ứng khoảng 394.000 chỗ.

Giá vé xe Tết Bính Ngọ với tuyến trên 300 km tăng 60% so với ngày thường.

Giá vé cao nhất trên chặng Sài Gòn - Hà Nội là khoảng 3,75 triệu đồng với giường nằm mềm tầng một (khoang 4 giường).

Hiện phần lớn vé Tết đã bán hết, tập trung ở các chặng từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam đi miền Trung. Vé trước Tết chỉ còn rải rác vào một số ngày trước 23 và các ngày 27-29 tháng Chạp, chủ yếu trên các chặng từ phía Nam đi Vinh, Thanh Hóa, Hà Nội; còn tuyến về miền Trung đã kín chỗ từ sớm.

Riêng những ngày Tết Nguyên đán 2026 (từ 14/2 đến 22/2), đường sắt tăng cường thêm khoảng 27 chuyến tàu cho các khu đoạn phục vụ du xuân, như các tuyến Sài Gòn - Nha Trang; Sài Gòn-Tam Kỳ; Sài Gòn - Đà Nẵng; Hà Nội - Vinh; Hà Nội - Đà Nẵng.

So với ngày thường, giá vé tàu Tết tăng 5-10%. Ông Tuấn cho biết hành khách có thể gửi hàng hóa, hành lý tại ga Sài Gòn hoặc ga Sóng Thần khi có nhu cầu.

TP.HCM huy động lượng tàu xe đông chưa từng có phục vụ khách đi lại cao điểm Tết Bính Ngọ.

Ngoài ra, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt cũng đã yêu cầu các đơn vị quản lý phải tăng cường tối đa nhân lực để điều tiết giao thông quanh khu vực các tuyến đường huyết mạch như Trần Văn Đang và Nguyễn Thông.

Hành khách được khuyến cáo cần sắp xếp thời gian có mặt tại ga sớm hơn lịch khởi hành ít nhất từ 1 đến 2 giờ, để tránh tình trạng ùn tắc cục bộ, có thể trễ chuyến, đồng thời tận dụng hệ thống xe kéo hỗ trợ tại ga để di chuyển hành lý thuận tiện hơn.

Lĩnh vực hàng không cũng ghi nhận những con số kỷ lục. Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ hơn 1.000 chuyến bay mỗi ngày vào giai đoạn cao điểm.

Đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho biết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, dự kiến mỗi ngày có khoảng 949 chuyến bay, tăng 7% so với Tết năm 2025, với lượng khách đạt khoảng 145.000 lượt/ngày.

Ngày cao điểm trước Tết rơi vào 13 – 14/2 (26 – 27 tháng Chạp), với khoảng 1.015 chuyến bay/ngày. Sau Tết, cao điểm dự kiến mùng 6–7 tháng Giêng, với khoảng 1.020 chuyến/ngày.