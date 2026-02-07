Hàng loạt tướng Ukraine tiếp tục bị điều tra cáo buộc tham nhũng

(VTC News) -

Theo kết quả điều tra, năm 2016, Bộ Quốc phòng Ukraine ký hợp đồng phát triển một hệ thống chỉ huy - kiểm soát then chốt với một công ty thương mại không có kinh nghiệm về phần mềm. Trong suốt bốn năm triển khai, các yêu cầu kỹ thuật của dự án bị thay đổi tới 13 lần, khiến chi phí đội lên thêm khoảng 7 triệu USD. Hệ thống chỉ huy - điều hành tác chiến mang tên Dzvin-AS chỉ chính thức được đưa vào sử dụng từ năm 2022.

Hôm 6/2, Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) và Văn phòng Công tố Chuyên trách Chống tham nhũng (SAPO) cho biết vụ việc đã bước sang giai đoạn công bố pháp lý - bước đi thường diễn ra ngay trước khi các cáo trạng chính thức được ban hành.

Tổng thống Ukraine Zelensky.

Theo NABU và SAPO, nhóm bị tình nghi bao gồm một phó tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine, một phó tư lệnh binh chủng thông tin liên lạc, người đứng đầu bộ phận tự động hóa của Bộ Tổng tham mưu, cùng một doanh nhân có công ty trúng thầu phát triển hệ thống Dzvin-AS. Các điều tra viên cho rằng việc dự án liên tục chậm tiến độ và đội chi phí đã tạo điều kiện cho nhóm này biển thủ khoảng 5,7 triệu USD.

Những vấn đề liên quan đến hệ thống Dzvin-AS từng được truyền thông Ukraine đề cập từ năm 2021, dựa trên kết quả kiểm toán hợp đồng năm 2020. Đến tháng 12/2022, vài tháng sau khi xung đột với Nga leo thang, Bộ trưởng Quốc phòng khi đó là ông Aleksey Reznikov vẫn ra lệnh triển khai hệ thống.

NABU cho biết đến năm 2024, Bộ Quốc phòng còn xem xét việc cấp thêm ngân sách để mở rộng dự án, thay vì sửa chữa triệt để hoặc hủy bỏ.

Ông Reznikov từ chức vào năm 2023 do một bê bối tham nhũng khác liên quan đến các hợp đồng mua sắm thực phẩm bị thổi giá, nhưng không bị truy tố hình sự. NABU đánh giá cả hai cuộc điều tra này là những nỗ lực quan trọng nhất của cơ quan trong cuộc chiến chống tham nhũng trong lĩnh vực quân sự Ukraine.

Nhiều quan chức cấp cao Ukraine khác từng liên quan đến các lùm xùm tham nhũng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi cuối năm 2025 đồng ý với đơn từ chức của ông Andrii Yermak khỏi vị trí Chánh Văn phòng Tổng thống. Động thái diễn ra trong khi Cơ quan Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) và Văn phòng Công tố Đặc biệt Chống Tham nhũng (SAPO) tiến hành khám xét văn phòng và nhà ở của ông Yermak.