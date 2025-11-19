Tòa án bắt giữ cựu Phó Thủ tướng trong vụ án tham nhũng lớn nhất Ukraine

(VTC News) -

Ngày 18/11, Tòa Chống Tham nhũng Tối cao Ukraine ra lệnh tạm giam cựu Phó Thủ tướng Oleksiy Chernyshov vì bị cáo buộc liên quan đến vụ tham nhũng quy mô lớn và ấn định mức bảo lãnh tại ngoại là 1,2 triệu USD.

Hiện tại, ông Chernyshov chưa đưa ra bình luận về sự việc. Trong khi đó, các luật sư bào chữa của ông Chernyshov phủ nhận tất cả những sai phạm do toà án đưa ra.

Cựu Phó Thủ tướng Oleksiy Chernyshov. (Ảnh: Kyiv Post)

Ngày 11/11, Cục Chống Tham nhũng Quốc gia (NABU) buộc tội ông Chernyshov làm giàu bất chính trong vụ tham nhũng liên quan đến công ty năng lượng hạt nhân nhà nước Energoatom. Ngoài ông Chernyshov, có 7 nghi phạm khác cũng bị buộc tội và ông Timur Mindich, cộng sự thân cận của Tổng thống Volodymyr Zelensky bị cáo buộc là kẻ cầm đầu.

Theo băng ghi âm do NABU công bố, những người tham gia vào đường dây tham nhũng bị cáo buộc đưa cho cựu Phó Thủ tướng Chernyshov 1,2 triệu USD và 100.000 euro.

Hôm 12/11, dự án báo chí điều tra Bihus.info trích dẫn các đoạn ghi âm của NABU đưa tin ông Chernyshov sử dụng số tiền thu được từ đường dây tham nhũng Energoatom để tài trợ cho hoạt động xây dựng những ngôi nhà cao cấp gần thủ đô Kiev.

Bihus.info cáo buộc những biệt thự do cựu Phó Thủ tướng Chernyshov xây dựng là dành cho ông, Mindich và giới lãnh đạo. Văn phòng Tổng thống từ chối bình luận về vấn đề này.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Chernyshov phải đối mặt với cáo buộc tham nhũng. Vào tháng 6, ông Chernyshov bị buộc tội nhận hối lộ và lạm dụng chức vụ trong một vụ án khác. Ông được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 2,9 triệu USD vào tháng 7. Đến cuối tháng, ông bị cách chức Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng phụ trách đoàn kết quốc gia.

Kể từ khi ông Zelensky được bầu làm Tổng thống vào năm 2019, ông Chernyshov đảm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau trong chính phủ, bao gồm Thống đốc tỉnh Kiev, Bộ trưởng phụ trách cộng đồng và phát triển vùng, và Tổng giám đốc Công ty Dầu khí Quốc doanh Naftogaz.

Trước đó, Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko cũng xác nhận cả Bộ trưởng Tư pháp German Galushchenko và Bộ trưởng Năng lượng Svitlana Grynchuk đều nộp xin đơn từ chức theo đúng quy định của pháp luật, dù cả hai đều chưa bị truy tố và Bộ trưởng Grynchuk cũng không được xem là hưởng lợi từ bê bối tham nhũng này.