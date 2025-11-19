Mỹ bật đèn xanh gói Patriot mới, Ukraine tăng tốc ngoại giao hòa bình

(VTC News) -

Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây phê duyệt khả năng bán cho Ukraine một gói hiện đại hóa và bảo trì hệ thống phòng không Patriot trị giá 105 triệu USD.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngồi trong xe sau chuyến thăm Quốc hội Tây Ban Nha, tại Madrid, ngày 18/11/2025. Ảnh: Reuters

Theo thông báo trên website của Bộ, gói hỗ trợ này thuộc chương trình Bán hàng Quân sự Nước ngoài (FMS) và bao gồm việc nâng cấp các bệ phóng M901 lên chuẩn M903, cung cấp danh mục thiết bị mật và không mật phục vụ vận hành, cùng các dịch vụ hậu cần, phụ tùng thay thế, đào tạo kỹ thuật và các hạng mục phần mềm liên quan.

Washington nhấn mạnh thương vụ sẽ giúp Ukraine tăng cường đáng kể năng lực tự vệ trước những mối đe dọa hiện tại và tương lai, đồng thời góp phần củng cố an ninh khu vực.

Để triển khai, Mỹ dự kiến điều động khoảng năm quan chức chính phủ và 15 nhà thầu sang Bộ Chỉ huy tác chiến châu Âu (EUCOM) trong tối đa một tháng nhằm hỗ trợ đào tạo và tham dự các cuộc họp định kỳ.

Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ (DSCA) cũng đã hoàn tất các thủ tục chứng nhận và gửi thông báo lên Quốc hội.

Thông tin trên được công bố chỉ một tuần sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đang lên kế hoạch đặt mua 27 hệ thống phòng không Patriot từ Mỹ, đồng thời xem xét phương án mượn các hệ thống tương tự từ một số quốc gia châu Âu trong thời gian chờ sản xuất.

Song song với nỗ lực tăng cường phòng thủ, Tổng thống Zelensky ngày cho biết Kiev sẽ tìm cách “tái kích hoạt” tiến trình ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh.

Phát biểu tại Madrid trong cuộc họp báo với Thủ tướng Tây Ban Nha, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sự hậu thuẫn bền vững từ các đối tác quốc tế.

Ông cũng cho biết dự kiến trao đổi với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan vào ngày 20/11 về cách thúc đẩy một “nền hòa bình công bằng” cho Ukraine.

Thổ Nhĩ Kỳ từng là địa điểm diễn ra nhiều cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine vào mùa xuân năm 2022 và các cuộc đối thoại sau đó, dù chưa mang lại kết quả.

Ông Zelensky tin rằng cuộc gặp với lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tạo điều kiện cho một thảo luận thực chất. Ông nói thêm rằng Ukraine đã nhận được một số tín hiệu từ Mỹ liên quan tới tiến trình ngoại giao, song chưa tiết lộ chi tiết.

Việc tìm kiếm sự cân bằng giữa tăng cường năng lực phòng thủ và thúc đẩy đối thoại ngoại giao đang trở thành chiến lược kép mà Kiev theo đuổi nhằm củng cố vị thế trong bối cảnh xung đột kéo dài và khó lường.