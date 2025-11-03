Ukraine nhận hệ thống phòng không Patriot từ Đức

(VTC News) -

Hôm 2/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay: "Hôm nay, tôi có thể khẳng định hệ thống phòng không của chúng ta đã đạt kết quả tốt, Ukraine vừa có thêm nhiều hệ thống tên lửa Patriot. Tôi muốn cảm ơn Thủ tướng Friedrich Merz, nước Đức và tất cả những người đang giúp đỡ Ukraine. Thỏa thuận giữa chúng tôi đã hoàn tất. Đã có thêm tổ hợp phòng không Patriot ở Ukraine và chúng sẽ được đưa vào vận hành".

Tuy nhiên, ông Zelensky lưu ý Ukraine vẫn cần thêm nhiều hệ thống tương tự để bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng, thành phố trên khắp đất nước và chính phủ Ukraine sẽ tiếp tục nỗ lực để có được chúng.

Các bệ phóng của hệ thống Patriot, tháng 6/2024. (Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine)

"Nỗ lực này không chỉ bao gồm đàm phán chính trị với chính phủ và lãnh đạo các nước, mà còn cả làm việc với nhà sản xuất. Sẽ có những cuộc họp về vấn đề này vào tuần tới. Chúng tôi trình bày với đối tác mọi kế hoạch và phương án khả thi nhằm đảm bảo năng lực phòng thủ đáng tin cậy", ông Zelensky nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết thêm việc bảo vệ Ukraine khỏi các cuộc tấn công của Nga đòi hỏi xây dựng hệ thống phòng không nhiều lớp, trong đó có tiêm kích, tên lửa phòng không, tổ hỏa lực di động và đặc biệt là thiết bị bay không người lái (drone) đánh chặn.

Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky không đề cập số lượng tổ hợp Patriot được Đức chuyển giao trong đợt này. Hồi cuối tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius từng thông báo Berlin sẽ chuyển giao hai hệ thống Patriot cho Kiev trong năm 2025.

Trong diễn biến khác có liên quan đến cuộc xung đột, phóng viên có mặt trên chuyên cơ Không Lực Một đặt câu hỏi với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng liệu Nhà Trắng có dự định sử dụng tài sản của Nga làm công cụ mặc cả hay không, ông Trump trả lời ông không tham gia vào việc này.

"Tôi không làm điều đó. Tôi đoán châu Âu và Nga đang có các cuộc thảo luận. Tôi không tham gia vào các cuộc thảo luận đó", ông Trump nói.

Đồng thời, Tổng thống Trump cho biết ông đang không cân nhắc thực hiện thỏa thuận cho phép Mỹ chuyển tên lửa Tomahawk cho Ukraine để chống lại Nga.