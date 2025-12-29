Phụ nữ ngoài 40, day huyệt này 10 phút mỗi ngày sẽ trẻ lâu, sống thọ

(VTC News) -

Theo Lương y Trần Đông Hải, trong các sách Đông y có ghi chép, trên cơ thể con người có một huyệt giúp con người trẻ lâu, trị nhiều bệnh và giúp sống thọ là huyệt tam âm giao.

Day huyệt tam âm giao giúp trẻ lâu.

Tam âm giao là một trong số những huyệt vị được sử dụng nhiều nhất trong châm cứu cổ truyền. Đây là huyệt thứ 6 của kinh Tỳ nằm ở điểm giao kết nối của 3 kinh chính Can - Thận - Tỳ là Thái âm tỳ, Thiếu âm thận và Quyết tâm can.

Huyệt tam âm giao bổ tỳ thổ, thông khí trệ, điều khí nghịch, trừ phong thấp, sơ can, ích thận...

Huyệt này còn được ví như "huyệt bất lão" của nữ giới đồng thời có khả năng đẩy lùi các bệnh phụ khoa, duy trì tuổi thanh xuân và kéo dài tuổi thọ.

Vị trí huyệt tam âm giao

Huyệt tam âm giao ở sát bờ sau, phía trong xương chày, bờ trước cơ gấp dài của các ngón chân và cơ cẳng chân sau. Tính từ đỉnh cao của mắt cá chân trong đo lên khoảng 3 đốt ngón tay.

Huyệt tam âm giao có tác dụng gì?

Nghiên cứu cho thấy, day huyệt tam âm giao có tác dụng giúp cơ mặt, cơ ngực săn chắc giảm nguy cơ săn chắc.

Ngoài ra, day đúng cách còn giúp điều hòa kinh nguyệt, tối cho tử cung, buồng trứng, da mặt hồng bào, căng mịn.

Sở dĩ huyệt này có tác dụng hữu ích như vậy là vì đây là điểm kết nối giữa 3 kinh mạch và phụ trách chức năng khí huyết, do đó nếu bấm đúng cách kết hợp cùng chế độ sinh hoạt, ăn uống lành mạnh sẽ giúp cải thiện nhiều vấn đề sức khỏe.

Bên cạnh đó, day huyệt tam âm giao còn thúc đầy kinh mạch lưu thông, khí huyết thông suốt hỗ trợ thải độc cơ thể và ngăn ngừa các bệnh dị ứng, mề đay...

Tuy nhiên, lương y Hải cũng khuyến cáo phụ nữ có thai không nên day huyệt âm giao.

Cách day huyệt tam âm giao

Khi tự day bấm huyệt tam âm giao, tốt nhất là người bệnh nên ngồi dưới đất hoặc ngồi trên ghế, sao cho khi hai cánh tay gập nhẹ vừa đủ ôm lấy cổ chân.

Dùng 1 tay giữ cổ chân, 1 tay day huyệt với lựa vừa đủ.

Dùng một tay giữ cổ chân, một tay tác động lên huyệt này với một lực vừa đủ, không quá mạnh để tránh làm bầm tím, nhưng cũng không quá nhẹ đến mức không tác động được đến huyệt đạo.

Dùng tay bấm huyệt tam âm giao theo chiều kim đồng hồ liên tục trong 5 - 7 phút. Trong quá trình day bấm nếu bạn cảm thấy mỏi tay có thể dừng lại để nghỉ nhưng không nhấc ngón tay khỏi vị trí huyệt đạo mà vẫn giữ tư thế như vậy, tiếp tục day cho đến khi đủ thời gian.