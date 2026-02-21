+
Hàng xa xỉ chinh phục khách hàng Trung Quốc dịp Tết
(VTC News) -
Đồng hồ 81.500 USD hay túi da rắn 5.300 USD không chỉ là quà Tết, mà là “canh bạc” của các nhà mốt phương Tây nhằm giành lại khách hàng Trung Quốc.
Hồng Thắm
Tin mới
Bắt kẻ cướp giật điện thoại tại TP.HCM rồi trốn ra đảo
11:18 21/02/2026
Bản tin 113
Xe khách vi phạm hàng loạt lỗi trên cao tốc bị phạt hơn 100 triệu đồng
11:14 21/02/2026
Bản tin 113
Tiếng mẹ đẻ - 'Cái gốc' để người Việt tự tin bước ra thế giới
11:00 21/02/2026
Văn hóa - Giải trí
Ngày mùng 6 Tết 2026 có phải ngày tốt không?
11:00 21/02/2026
Gia đình
Điểm danh cách đón Tết ở châu Á độc đáo đến khó tin
10:52 21/02/2026
Tư liệu
Chở quá 13 người so với quy định, chủ xe và tài xế bị phạt gần 100 triệu đồng
10:48 21/02/2026
Pháp luật
Độ mặn sông, kênh rạch TP.HCM tăng cao, người dân có nguy cơ thiếu nước ngọt
10:30 21/02/2026
Tin nóng
Thị trường hàng hóa bình thường trở lại, không có điểm nóng về giá
10:19 21/02/2026
Thị trường
Tiếng Việt - 'Không gian văn hóa' kết nối sức mạnh người Việt toàn cầu
10:15 21/02/2026
Diễn đàn
Messi là nguồn cảm hứng giúp ngôi sao trượt tuyết Mỹ săn HCV Olympic
10:09 21/02/2026
Hậu trường
Tổng thống Mỹ cân nhắc tấn công quân sự hạn chế để gây áp lực với Iran
10:07 21/02/2026
Thời sự quốc tế
Ông Trump chính thức tuyên bố dừng chương trình thuế bị Tòa án Tối cao bác bỏ
10:04 21/02/2026
Thời sự quốc tế
Tăng cường hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo
09:50 21/02/2026
Chính trị
Đắk Lắk mới: Mối duyên đại ngàn - đại dương
09:44 21/02/2026
Chính trị
Cận cảnh dự án Cảng Cái Mép Hạ vừa được phê duyệt đầu tư gần 2 tỷ USD
09:30 21/02/2026
Đầu Tư
Sau phán quyết Tòa án Tối cao, ông Trump có thể duy trì chính sách thuế thế nào?
09:23 21/02/2026
Tư liệu
CSGT ra hiệu dừng xe kiểm tra, thanh niên đốt xe cháy rừng rực rồi bỏ đi
09:18 21/02/2026
Bản tin 113
Bắt giữ kẻ dùng súng cướp ô tô sau 1 giờ gây án ở Bắc Ninh
09:06 21/02/2026
Bản tin 113
Tranh cãi đậu xe chắn lối và những màn thách thức ngang ngược
09:05 21/02/2026
Bản tin 113
Phát hiện thi thể nam giới tại bãi biển Tuy Hoà
09:03 21/02/2026
Bản tin 113
Công nghệ quét CT hé lộ điều bất ngờ về xác ướp Ai Cập nghìn năm tuổi
09:00 21/02/2026
Khám phá
Làn sóng pin xe điện thải loại có thể tạo ra ngành công nghiệp 70 tỷ USD
09:00 21/02/2026
Xe điện
5 nàng hậu GenZ tuổi Ngọ: Người đăng quang quốc tế, người làm dâu tỷ phú
08:53 21/02/2026
Hoa hậu
Lý do bánh chưng dễ bị thiu mốc
08:52 21/02/2026
Tư vấn
Uống rượu bia, nhờ vợ lái xe qua chốt đo nồng độ cồn có bị xử phạt không?
08:46 21/02/2026
Hòm thư pháp luật
Mùng 5 Tết, sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục đón lượng khách kỷ lục
08:45 21/02/2026
Thị trường
Tổng Bí thư Tô Lâm dự họp khai mạc Hội đồng Hòa bình là hoạt động đối ngoại rất quan trọng
08:28 21/02/2026
Thời sự quốc tế
Diện mạo cây cầu hơn 6.200 tỷ đồng bắc qua sông Cấm ở Hải Phòng
08:15 21/02/2026
Tin nóng
Bí thư Tây Ninh: Hợp nhất giúp tỉnh xác lập triết lý phát triển mới
08:00 21/02/2026
Đời sống
4 bí quyết giúp kiểm soát tài chính cá nhân hiệu quả
08:00 21/02/2026
VTC NEWS TV