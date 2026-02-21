Bí thư Tây Ninh: Hợp nhất giúp tỉnh xác lập triết lý phát triển mới

(VTC News) -

Trò chuyện trước thềm năm mới 2026 với Báo Điện tử VTC News, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết chia sẻ định hướng và khát vọng của tỉnh trong giai đoạn phát triển mới này.

- Thưa ông, khi cả nước tái cấu trúc địa giới và không gian phát triển, đâu là định hướng phát triển mà Tây Ninh theo đuổi để vừa hòa vào tiến trình chung, vừa tạo dấu ấn riêng?

Sau hợp nhất, Tây Ninh có diện tích hơn 8.500 km², dân số khoảng 3,25 triệu người; nằm trên hành lang kinh tế Đông - Tây, tiếp giáp TP.HCM, kết nối Đồng bằng sông Cửu Long và sở hữu gần 369 km đường biên giới với Campuchia với 4 cửa khẩu quốc tế và 1 cảng quốc tế. Đây là lợi thế hiếm có để tỉnh xác lập triết lý phát triển mới.

1-bi-thu-tay-ninh-nguyen-van-quyet.png Tây Ninh đặt mục tiêu, đến năm 2030 trở thành trung tâm kết nối chiến lược giữa Đông Nam Bộ, ĐBSCL, Campuchia và ASEAN. Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết

Chúng tôi lựa chọn triết lý phát triển hài hòa - liên kết - bao trùm - bền vững. Trong đó, con người là trung tâm, doanh nghiệp là động lực, nội lực là nền tảng, đổi mới sáng tạo là then chốt, khoa học, công nghệ là phương tiện và hạ tầng là bệ đỡ.

Tỉnh chủ trương quy hoạch phát triển theo hướng mở, tích hợp và liên kết vùng; xây dựng kinh tế số, xã hội số, chính quyền số; phát huy nguồn nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp - khởi nghiệp - đầu tư.

Chúng tôi đặt mục tiêu đến năm 2030, Tây Ninh trở thành tỉnh phát triển năng động, bền vững, là trung tâm kết nối chiến lược giữa Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, Campuchia và ASEAN.

- Giữ vị trí trung tâm tam giác TP.HCM - Campuchia - Đồng bằng sông Cửu Long, sở hữu lợi thế lớn, theo ông, còn điều gì cản trở Tây Ninh bứt phá và đâu là hướng tháo gỡ?

Chúng tôi nhìn nhận rất rõ, bên cạnh tiềm năng to lớn, Tây Ninh vẫn còn một số điểm nghẽn: Kinh tế chưa phát triển tương xứng lợi thế; công nghiệp thiên về chiều rộng; nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu; liên kết sản xuất nông nghiệp chưa bền vững; hạ tầng giao thông liên vùng chưa đồng bộ; năng suất lao động còn thấp.

Để tháo gỡ, Tây Ninh xác định giải pháp mấu chốt là điều chỉnh Quy hoạch tỉnh theo hướng tổng thể, tích hợp, liên kết vùng, kế thừa thành quả đã đạt được và mở ra không gian phát triển mới.

Tỉnh tập trung hoàn thiện hạ tầng chiến lược; đầu tư các tuyến kết nối Long An - Tân Ninh, kết nối Tân An - Bình Hiệp, kết nối trung tâm xã - phường, các tuyến kết nối đến cửa khẩu quốc tế... Đồng thời, chuyển mạnh từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu: Công nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu, nông nghiệp sạch, logistics cửa khẩu; thúc đẩy “Tây Ninh xanh”, tăng khả năng chống chịu biến đổi khí hậu.

- Nhiều nơi nói về “liên kết vùng” nhưng thực tế lại rời rạc. Tây Ninh hình dung mô hình liên kết lý tưởng với TP.HCM và Đông Nam Bộ như thế nào?

Tây Ninh xác định liên kết vùng không phải lựa chọn, mà là mệnh lệnh phát triển. Tỉnh xác định là “vùng mở rộng” của TP.HCM, chia sẻ áp lực và mở không gian tăng trưởng cho toàn vùng.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết tặng quà cho lãnh đạo và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ninh Điền.

Chúng tôi chủ động tích hợp các định hướng của Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long vào quy hoạch mới của mình. Tây Ninh và TP.HCM đã ký kết hợp tác toàn diện, tập trung vào hạ tầng, logistics, nông nghiệp, du lịch, đào tạo nhân lực. Các tuyến cao tốc, vành đai, hành lang bất động sản - công nghiệp - logistics được quy hoạch liên thông và đang được xúc tiến triển khai, hình thành chuỗi giá trị sản xuất - thương mại mạnh mẽ.

Song song, Tây Ninh khai thác lợi thế 4 cửa khẩu quốc tế, trục sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây để phát triển logistics xuyên biên giới; tận dụng lợi thế của cảng quốc tế Long An và Đề án cơ chế đặc thù khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài để trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa quan trọng của vùng.

- Tây Ninh dựa vào những trụ cột nào để bứt phá trong giai đoạn 2025-2035?

Tây Ninh sẽ dựa vào 3 trụ cột phát triển, để tạo thành “kiềng ba chân” vững chắc.

Thứ nhất, hạ tầng kết nối - công nghiệp xanh. Tây Ninh ưu tiên đầu tư cao tốc, vành đai, trục logistics; mở rộng không gian đô thị - công nghiệp; phát triển công nghiệp xanh - sạch - tuần hoàn; hướng đến phát thải ròng bằng “0”.

Thứ hai, nông nghiệp công nghệ cao. Phát triển vùng lúa chất lượng cao, cây ăn trái, cây công nghiệp chủ lực, chăn nuôi công nghiệp; nâng cấp chế biến sâu; thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp; hình thành chuỗi giá trị nông - công nghiệp hiện đại.

Thứ ba, thương mại - dịch vụ - du lịch – logistics. Phát triển trung tâm logistics cửa khẩu; khai thác du lịch; xây dựng sản phẩm du lịch liên tỉnh - liên quốc gia độc đáo.

Để bứt phá, Tây Ninh tập trung vào 2 nhóm nhiệm vụ lớn: Phát huy điểm mạnh nội tại và tận dụng cơ hội bên ngoài.

Điểm mạnh nội tại: Vị trí địa kinh tế đặc biệt, quy mô kinh tế top 10 cả nước; nền công nghiệp tăng trưởng nhanh; hệ thống cảng sông và giao thông thủy - bộ thuận lợi; điều kiện phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Cơ hội bên ngoài: Thực thi hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp để tăng tính chủ động; tận dụng các nghị quyết vùng; đẩy mạnh liên kết với TP.HCM; tham gia sâu chuỗi giá trị tiểu vùng Mekong; thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao.

Mục tiêu là xây dựng “thương hiệu Tây Ninh” - địa phương năng động, thân thiện, hiệu quả, có môi trường đầu tư top đầu cả nước.

- Xin cảm ơn Bí thư!