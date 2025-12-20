Đóng

Tây Ninh trên hành trình giảm nghèo

(VTC News) -

Công tác giảm nghèo bền vững luôn được Tây Ninh nỗ lực triển khai và đã đạt được những thành quả ấn tượng.

Dương Liễu
