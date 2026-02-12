Ôm hàng trăm kg pháo lậu bơi qua sông về Việt Nam

Thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trên biên giới, cửa khẩu dịp trước trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 12/2, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ người chuyển trái phép 143kg pháo nổ và pháo hoa nổ từ Trung Quốc về Việt Nam.

Theo đó, vào hồi 3 giờ 45 phút ngày 11/2, lực lượng nghiệp vụ và tuần tra vũ trang Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai chủ trì, phối hợp cùng các lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Mốc 99 (2) + 2.500m (tổ 5 Duyên Hải, phường Lào Cai), thuộc địa bàn đơn vị quản lý và phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Ngọc Tài (SN 2006, trú tại thôn Làng Cau, xã Mậu A, tỉnh Lào Cai) cùng tang vật là 5 bao tải, bên trong có chứa các loại pháo nổ và pháo hoa nổ, tổng khối lượng 143kg.

Tổ công tác lập biên bản bắt người phạm tội và dẫn giải Tài cùng tang vật về Đồn Biên phòng để điều tra làm rõ.

Nguyễn Ngọc Tài cùng tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ.

Tại đây, Nguyễn Ngọc Tài khai nhận bản thân cùng với em họ của mình được 1 người thuê vận chuyển pháo trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam.

Tài cùng em họ bơi qua sông Hồng vượt biên sang Trung Quốc, vận chuyển 5 bao tải chứa các loại pháo đã được tập kết sẵn bên bờ Trung Quốc để đưa về Việt Nam. Khi hai người đưa toàn bộ số pháo trên về đến bờ sông phía Việt Nam thì bị tổ công tác phát hiện, bắt giữ.

Đồn Biên phòng đang phối hợp với Công an phường Lào Cai, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lào cai mở rộng điều tra, truy bắt những người có liên quan để xử lý nghiêm trước pháp luật.