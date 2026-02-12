Hai tàu Hải quân Mỹ va chạm khi tiếp nhiên liệu trên biển gần Nam Mỹ

(VTC News) -

Theo người phát ngôn Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ, Đại tá Emmanuel Ortiz, vụ việc xảy ra ngày 11/2 trong quá trình tiếp tế trên biển giữa tàu khu trục lớp Arleigh Burke USS Truxtun và tàu hỗ trợ tác chiến nhanh lớp Supply USNS Supply.

Có hai người bị thương nhẹ và đang trong tình trạng ổn định. Cả hai tàu đều có thể tiếp tục hành trình an toàn sau sự cố.

Tàu USS Jack H. Lucas (DDG 125) là tàu khu trục lớp Arleigh Burke đầu tiên với cấu hình Flight III. (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Nguyên nhân vụ va chạm đang được điều tra. Vị trí chính xác nơi xảy ra sự cố chưa được công bố, song một quan chức quân đội cho biết vụ việc nằm trong khu vực trách nhiệm của Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ, bao gồm vùng Caribe và một phần Nam Đại Tây Dương, Nam Thái Bình Dương.

Tàu USS Truxtun rời cảng nhà tại Norfolk, bang Virginia (Mỹ) ngày 6/2 để bắt đầu đợt triển khai theo kế hoạch. Trong khi đó, USNS Supply vốn đã hoạt động tại khu vực Caribe.

Thời gian gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ đạo tăng cường đáng kể lực lượng hải quân tại khu vực Caribe nhằm phục vụ chiến dịch chống buôn bán ma túy. Hiện có 12 tàu chiến hoạt động dưới quyền Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ, bao gồm tàu sân bay USS Gerald R. Ford cùng nhóm tác chiến đi kèm.

Hoạt động tiếp tế trên biển là quy trình chuyển nhiên liệu và hàng hóa giữa hai tàu di chuyển song song. Các tàu như USNS Supply thuộc sở hữu Hải quân Mỹ nhưng chủ yếu do thủy thủ dân sự vận hành.

Các vụ va chạm liên quan đến tàu chiến Mỹ tương đối hiếm nhưng có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Năm 2017, 17 thủy thủ Mỹ thiệt mạng trong hai vụ va chạm tại khu vực Thái Bình Dương.

Ngày 17/6/2017, tàu khu trục USS Fitzgerald va chạm với tàu container MV ACX Crystal treo cờ Philippines ngoài khơi Nhật Bản, làm chết 7 thủy thủ. Hai tháng sau, ngày 21/8/2017, tàu chở dầu Alnic MC treo cờ Liberia đâm vào tàu khu trục USS John S. McCain tại eo biển Malacca gần Singapore, khiến 10 thủy thủ khác thiệt mạng.

Các cuộc điều tra sau đó kết luận cả hai vụ việc đều có thể tránh được và xuất phát từ sai sót của thủy thủ đoàn. Kết quả này dẫn đến việc miễn nhiệm nhiều quan chức cấp cao của Hải quân Mỹ, bao gồm cả Tư lệnh Hạm đội 7.

Gần đây hơn, ngày 12/2/2025, tàu sân bay USS Harry S. Truman va chạm với một tàu thương mại gần Port Said (Ai Cập), song không ghi nhận thương vong.