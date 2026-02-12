Gooby thể hiện trách nhiệm xã hội tại các bệnh viện sản nhi tuyến đầu

(VTC News) -

Trách nhiệm xã hội gắn liền với giá trị cốt lõi

Nằm trong chiến lược phát triển bền vững và thực hiện trách nhiệm xã hội, ngày 10 và 11/02 vừa qua, hành trình của Gooby đã có mặt tại hai điểm dừng chân: Trung tâm Sơ sinh (BV Nhi Trung ương) và Khoa Sơ sinh (BV Sản Nhi Bắc Ninh) cho thấy một tư duy quản trị thương hiệu nhân văn. Bằng việc lựa chọn các bệnh viện tuyến đầu - nơi tập trung những ca bệnh khó và đòi hỏi tiêu chuẩn chăm sóc khắt khe nhất, Gooby đã khẳng định chất lượng sản phẩm của mình đủ sức đáp ứng các môi trường y tế chuyên sâu.

Hình ảnh tại hoạt động Tết cùng Gooby - Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh.

Tại đây, đoàn đã trao tặng hàng trăm suất quà gồm tã/bỉm Gooby Newborn và khăn ướt cao cấp. Đối với doanh nghiệp, đây không chỉ là việc hỗ trợ vật chất mà còn là cách thức trực tiếp tiếp cận, lắng nghe và thấu hiểu khách hàng trong những hoàn cảnh đặc biệt nhất, từ đó tối ưu hóa giá trị mà thương hiệu mang lại cho cộng đồng.

Chuyên gia bỉm đêm Gooby và đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Bắc Ninh.

Khẳng định vị thế "Chuyên gia bỉm đêm" qua chất lượng thực tế

Trong nhóm ngành hàng tã/bỉm, Gooby đang định vị vững chắc với định vị "chuyên gia bỉm đêm". Tại các hoạt động, đại diện nhãn hàng nhấn mạnh: “Đối với trẻ sơ sinh đang điều trị y tế, giấc ngủ không chỉ là nghỉ ngơi mà là một phần của phác đồ phục hồi. Chúng tôi mong rằng sản phẩm của mình là sự đồng hành nhỏ nhưng góp phần hỗ trợ các y bác sĩ và phụ huynh tối ưu hóa quá trình chăm sóc trẻ.”

Việc sử dụng nguồn nguyên liệu đạt chuẩn chất lượng cao, vượt qua các kiểm định khắt khe về độ an toàn cho da nhạy cảm đã giúp Gooby ghi điểm với đội ngũ chuyên gia y tế. Đây là minh chứng cho việc doanh nghiệp lấy chất lượng sản phẩm làm nền tảng để xây dựng lòng tin với người tiêu dùng.

Một số sản phẩm quà tặng được mang đến tại hoạt động Tết cùng Gooby.

Cam kết phát triển bền vững của doanh nghiệp

Việc mở rộng quy mô chương trình từ một điểm lên chuỗi hoạt động liên tỉnh tại Hà Nội và Bắc Ninh cho thấy tiềm lực và cam kết dài hạn của Gooby. Trong bối cảnh thị trường mẹ và bé cạnh tranh gay gắt, chiến lược lấy "lợi ích sức khỏe của trẻ em làm trọng tâm" giúp Gooby tạo ra sự khác biệt hóa rõ nét.

Chương trình "Đón Tết cùng Gooby" không chỉ dừng lại ở những phần quà mang tính thời điểm, mà là một phần của lộ trình xây dựng thương hiệu tử tế. Thông qua chuỗi hoạt động này, Gooby một lần nữa khẳng định vị thế của một doanh nghiệp dẫn đầu: Không chỉ bán sản phẩm mà còn cung cấp giải pháp và đồng hành cùng xã hội trong việc kiến tạo tương lai cho thế hệ trẻ.