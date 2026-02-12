XSMT 12/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 12/2/2026

Tra cứu KQXS ngày 12/2/2026 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 5 ngày 12/2. KQXSMT hôm nay thứ 5. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 5 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 ngày 12/2/2026 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 5 ngày 12/2 - KQXSMT thứ 5

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

- Dò số miền Trung ngày 10/2/2026. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 10/2/2026

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 10/2/2026, cập nhật KQXSMT thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 10/2, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 10/2/2026.

- Dò số miền Trung ngày 9/2/2026. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 9/2/2026

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 9/2/2026, cập nhật KQXSMT thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 9/2, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 9/2/2026.

- Dò số miền Trung ngày 8/2/2026. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 8/2/2026

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 8/2/2026, cập nhật KQXSMT chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 8/2, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 8/2/2026.

- Dò số miền Trung ngày 7/2/2026. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 7/2/2026

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 7/2/2026, cập nhật KQXSMT thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 7/2, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 7/2/2026.

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Kết quả XSMT sẽ được quay thưởng do Đài Phú Yên (XSPY) và Đài Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: XSMT do Đài Đắk Lắk (XSDLK) sẽ được phối hợp cùng Đài Quảng Nam (XSQNA) tổ chức quay số.

- Thứ Tư: Kỳ quay XSMT sẽ được thực hiện do Đài Đà Nẵng (XSDNA) và Đài Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: XSMT sẽ được mở thưởng từ các Đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Kết quả XSMT sẽ được quay số do Đài Gia Lai (XSGL) và Đài Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: XSMT sẽ được diễn ra tại các Đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Kỳ quay XSMT sẽ được thực hiện do Đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Điều kiện lĩnh thưởng XSMT

- Vé số dùng để nhận thưởng phải do Công ty Xổ số Kiến thiết phát hành hợp lệ. Các thông tin in trên vé cần trùng khớp với kỳ quay, ngày mở thưởng và dãy số dự thưởng phải khớp với một trong các giải theo kết quả chính thức do Công ty XSKT công bố.

- Đồng thời, vé phải còn nguyên vẹn về hình thức và kích thước, không bị rách nát, chắp vá, tẩy xóa hay chỉnh sửa, và vẫn nằm trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định.

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMT

- Vé xổ số trúng thưởng chỉ được chấp nhận lĩnh thưởng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số. Quá thời gian này, vé sẽ không còn giá trị thanh toán.

- Theo quy định hiện hành, công ty xổ số sẽ hoàn tất việc chi trả trong tối đa 5 ngày kể từ khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Trên thực tế, nhiều công ty xổ số kiến thiết thường giải quyết sớm hơn để người trúng giải nhanh chóng nhận được tiền thưởng.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.