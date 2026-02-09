XSMT 9/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 9/2/2026

Tra cứu KQXS ngày 9/2/2026 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 2 ngày 9/2. KQXSMT hôm nay thứ 2. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 2 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 ngày 9/2/2026 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 2 ngày 9/2 - KQXSMT thứ 2

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) được đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) quay thưởng.

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung (XSMT) được đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung (XSMT) được mở thưởng tại đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung (XSMT) được các đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) quay số.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung (XSMT) được quay từ các đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung (XSMT) được diễn ra ở đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung (XSMT) được đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) thực hiện.

Thời gian trả thưởng XSMT

- Công ty xổ số kiến thiết có trách nhiệm hoàn tất việc chi trả tiền thưởng trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ lĩnh thưởng hợp lệ của người trúng giải.

- Nếu xảy ra khiếu nại hoặc tranh chấp liên quan đến vé trúng thưởng, quá trình thanh toán sẽ được tạm dừng và chỉ tiếp tục sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMT

Vé trúng thưởng cần được phát hành hợp lệ bởi Công ty Xổ số kiến thiết, có đầy đủ thông tin trùng khớp với ngày quay số và chứa dãy số trùng với một trong các giải đã được công bố. Bên cạnh đó, vé phải còn nguyên vẹn, không bị rách, chắp vá hay chỉnh sửa, đồng thời vẫn nằm trong thời hạn lĩnh thưởng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng theo quy định.

