XSMT 6/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 6/2/2026

Tra cứu KQXS ngày 6/2/2026 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 6 ngày 6/2. KQXSMT hôm nay thứ 6. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 6 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 ngày 6/2/2026 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 6 ngày 6/2 - KQXSMT thứ 6

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) do đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) quay thưởng.

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung (XSMT) do đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung (XSMT) mở thưởng tại đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung (XSMT) do các đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) quay số.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung (XSMT) được quay từ đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung (XSMT) được diễn ra tại đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung (XSMT) được các đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) thực hiện.

Cơ cấu giải thưởng XSMT

- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải duy nhất, giá trị 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (trúng 5 số): 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (trúng 5 số): 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (trúng 5 số): 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (trúng 5 số): 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (trúng 4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (trúng 4 số): 300 giải, mỗi giải 400.000 đồng.

- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200.000 đồng.

- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100.000 đồng.

Bên cạnh đó, còn có 9 giải phụ đặc biệt dành cho vé trùng 5 số cuối so với giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng. Ngoài ra là 45 giải khuyến khích cho các vé sai 1 chữ số bất kỳ so với giải đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn), mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) chuẩn xác

- Kết quả xổ số miền Trung được các công ty xổ số kiến thiết trong khu vực tổ chức quay số và phát sóng trực tiếp trên các đài truyền hình địa phương vào lúc 17h15 mỗi ngày, giúp người chơi dễ dàng theo dõi công khai và minh bạch.

- Ngoài hình thức xem trên TV, người chơi cũng có thể tra cứu kết quả XSMT qua tin nhắn tổng đài, tuy nhiên phương thức này thường phát sinh thêm chi phí dịch vụ.

- Để cập nhật kết quả xổ số miền Trung nhanh chóng, chính xác mà không tốn phí, bạn có thể truy cập vtcnews.vn – kênh thông tin uy tín hỗ trợ tra cứu kết quả XSMT hằng ngày miễn phí.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.