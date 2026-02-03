XSMT 3/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 3/2/2026

Tra cứu KQXS ngày 3/2/2026 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 3 ngày 3/2. KQXSMT hôm nay thứ 3. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 3 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 ngày 3/2/2026 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 3 ngày 3/2 - KQXSMT thứ 3

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

- Dò số miền Trung ngày 1/2/2026. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 1/2/2026

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 1/2/2026, cập nhật KQXSMT chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 1/2, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 1/2/2026.

- Dò số miền Trung ngày 31/1/2026. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 31/1/2026

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 31/1/2026, cập nhật KQXSMT thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 31/1, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 31/1/2026.

- Dò số miền Trung ngày 30/1/2026. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 30/1/2026

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 30/1/2026, cập nhật KQXSMT thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 30/1, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 30/1/2026.

- Dò số miền Trung ngày 29/1/2026. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 29/1/2026

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 29/1/2026, cập nhật KQXSMT thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 29/1, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 29/1/2026.

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung sẽ được đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) quay thưởng.

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung sẽ được đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung sẽ được mở thưởng tại đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung sẽ được các đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) quay số.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung sẽ được quay do đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung sẽ được diễn ra tại các đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung sẽ được đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) thực hiện.

Địa điểm đổi vé số trúng thưởng

- Khi trúng thưởng xổ số miền Nam, người chơi có thể lựa chọn một trong hai hình thức nhận thưởng sau:

- Thứ nhất, đổi thưởng tại các đại lý vé số gần nơi sinh sống. Cách này khá tiện lợi, tiết kiệm thời gian di chuyển. Tuy nhiên, người trúng thưởng sẽ phải chi trả một khoản phí dịch vụ theo quy định của đại lý.

- Thứ hai, đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết theo địa chỉ in trên vé. Hình thức này đặc biệt phù hợp với các giải thưởng có giá trị lớn, vừa đảm bảo an toàn, vừa không phát sinh phí đổi thưởng như khi thực hiện tại đại lý.

Tra cứu kết quả xổ số miền Trung bằng cách nào?

- Thường xuyên truy cập website vtcnews.vn để theo dõi kết quả xổ số miền Trung được cập nhật kịp thời và đáng tin cậy.

- Tra cứu kết quả ngay trên điện thoại bằng cách nhắn tin theo cú pháp in sẵn trên vé số, chỉ sau khoảng 2–3 phút kết quả sẽ gửi về.

- Đón xem chương trình tường thuật trực tiếp kết quả XSMT trên các kênh truyền hình hoặc YouTube vào khung giờ 17h15 hằng ngày.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.