XSMT 29/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 29/1/2026

Tra cứu KQXS ngày 29/1/2026 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 5 ngày 29/1. KQXSMT hôm nay thứ 5. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 5 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 ngày 29/1/2026 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 5 ngày 29/1 - KQXSMT thứ 5

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) được quay thưởng bởi đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung (XSMT) được tại đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) thực hiện.

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung (XSMT) được đến từ đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung (XSMT) được mở thưởng do đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Đài Gia Lai (XSGL), Ninh Thuận (XSNT) được quay xổ số miền Trung (XSMT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung (XSMT) được quay tại đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung (XSMT) được quay ở đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Điều kiện lĩnh thưởng XSMT

- Vé số đủ điều kiện lĩnh thưởng phải được phát hành bởi Công ty Xổ số Kiến thiết. Thông tin trên vé cần trùng khớp với ngày quay số mở thưởng và dãy số dự thưởng phải phù hợp với một trong các hạng giải do Công ty XSKT công bố.

- Bên cạnh đó, vé phải còn nguyên vẹn, không bị rách, chắp vá, tẩy xóa hay chỉnh sửa nội dung, đồng thời vẫn nằm trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định.

Trúng số lĩnh thưởng ở đâu?

- Khi vé số trúng thưởng, người chơi có thể đến trực tiếp Công ty Xổ số Kiến thiết hoặc các đại lý vé số gần nơi ở để thực hiện thủ tục nhận giải.

- Để thuận tiện và nhanh chóng, nhiều người lựa chọn đổi vé tại đại lý được ủy quyền trả thưởng. Tuy nhiên, hình thức này thường phát sinh phí dịch vụ, dao động khoảng 0,5%–1% tùy khu vực và giá trị giải thưởng.

- Nếu lĩnh thưởng trực tiếp tại Công ty XSKT, người trúng sẽ nhận đủ số tiền sau khi khấu trừ thuế theo quy định (nếu có) và không phải chi trả thêm bất kỳ khoản phí nào.

