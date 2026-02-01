XSMT 1/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 1/2/2026

Tra cứu KQXS ngày 1/2/2026 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay chủ nhật ngày 1/2. KQXSMT hôm nay chủ nhật. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất chủ nhật - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật ngày 1/2/2026 - Kết quả xổ số theo giờ chủ nhật ngày 1/2 - KQXSMT chủ nhật

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: XSMT sẽ do đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) quay thưởng.

- Thứ Ba: XSMT sẽ được thực hiện bởi đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: XSMT sẽ mở thưởng tại đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: XSMT sẽ do các đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) quay số.

- Thứ Sáu: XSMT sẽ được quay bởi đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: XSMT sẽ diễn ra tại các đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: XSMT sẽ do đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) thực hiện.

Địa điểm đổi vé trúng thưởng XSMT

- Người trúng thưởng có thể đến nhận giải tại trụ sở công ty xổ số, các chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc những đại lý được ủy quyền chi trả.

- Với giải thưởng giá trị nhỏ, đổi thưởng tại đại lý vé số sẽ thuận tiện và nhanh gọn hơn, tuy nhiên người nhận thường phải trả phí dịch vụ, dao động khoảng 0,5%–1% tùy khu vực.

- Trường hợp trúng giải lớn, người chơi nên trực tiếp làm thủ tục tại công ty xổ số kiến thiết phát hành vé để nhận đủ tiền thưởng sau thuế (nếu có) và tránh phát sinh thêm chi phí đổi thưởng.

Quy định cần biết XSMT

- Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn về hình thức, đầy đủ kích thước và số dự thưởng, không rách nát, chắp nối hay có dấu hiệu tẩy xóa.

- Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số. Sau thời gian này, vé trúng sẽ không còn hiệu lực chi trả.

- Giải thưởng được thanh toán một lần, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo lựa chọn của người trúng.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều giải, người trúng thưởng sẽ được nhận toàn bộ giá trị các giải đó.

