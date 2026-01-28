XSMT 28/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 28/1/2026

Tra cứu KQXS ngày 28/1/2026 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 4 ngày 28/1. KQXSMT hôm nay thứ 4. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 4 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 ngày 28/1/2026 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 4 ngày 28/1 - KQXSMT thứ 4

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được quay thưởng bởi đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được tại đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) thực hiện.

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được đến từ đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được mở thưởng do đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Đài Gia Lai (XSGL), Ninh Thuận (XSNT) sẽ được quay xổ số miền Trung (XSMT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được quay tại đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được quay ở đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Trúng số lĩnh thưởng ở đâu?

- Khi trúng vé số, bạn có thể lựa chọn nhận thưởng tại Công ty Xổ số Kiến thiết hoặc các đại lý vé số gần nơi sinh sống.

- Để tiết kiệm thời gian và thuận tiện hơn, nhiều người thường đến đại lý được ủy quyền trả thưởng. Tuy nhiên, khi đổi vé tại đây, người trúng thưởng sẽ phải chi trả một khoản phí dịch vụ cho đại lý. Mức phí này thường dao động khoảng 0,5% đến 1%, tùy từng khu vực và giá trị giải thưởng.

- Trong trường hợp đến trực tiếp Công ty XSKT để lĩnh thưởng, người trúng sẽ nhận đầy đủ số tiền sau khi khấu trừ thuế theo quy định (nếu có) và không phải trả thêm bất kỳ khoản phí giao dịch nào.

Thời gian trả thưởng XSMT

Công ty xổ số kiến thiết phát hành vé có nghĩa vụ thực hiện trả thưởng cho người trúng giải theo đúng quy định đã công bố. Thời hạn chi trả tối đa là 5 ngày làm việc kể từ khi hồ sơ lĩnh thưởng hợp lệ được tiếp nhận đầy đủ.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.