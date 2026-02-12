Vietlott 12/2 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 12/2/2026 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 12/2. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 5 ngày 12/2/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 12/2/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 12/2 - Xổ số Power 6/55 12/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 12/2/2026 - Vietlott Power 6/55 12/2

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 12/2/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là loại hình xổ số tự chọn do Vietlott phát hành, được nhiều người yêu thích nhờ cách chơi dễ hiểu và cơ hội trúng Jackpot tích lũy với giá trị rất hấp dẫn.

- Vietlott thực hiện quay số định kỳ vào 18h00 các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy hằng tuần, bảo đảm tính công khai, minh bạch và được giám sát chặt chẽ theo quy định.

- Nếu có bất kỳ thay đổi nào về lịch quay, Vietlott sẽ thông báo kịp thời trên website, ứng dụng chính thức và tại các điểm bán vé để người chơi dễ dàng theo dõi.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Vé trúng thưởng Power 6/55 chỉ được phép lĩnh giải trong vòng 60 ngày kể từ ngày Vietlott công bố kết quả quay số. Sau thời hạn này, vé sẽ hết hiệu lực và không được thanh toán.

- Khi làm thủ tục nhận thưởng, người chơi cần xuất trình vé số còn nguyên vẹn, không rách nát, không ghép nối, không tẩy xóa hay chỉnh sửa, và đến các điểm giao dịch hoặc đại lý Vietlott được ủy quyền chi trả.

- Để quá trình kiểm tra và xác nhận thông tin diễn ra thuận lợi, người trúng thưởng nên chờ khoảng 60 phút sau khi kỳ quay kết thúc rồi mới tiến hành dò vé và thực hiện thủ tục lĩnh thưởng.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Người trúng giải Power 6/55 có thể đến trụ sở chính của Vietlott, các văn phòng đại diện hoặc điểm bán vé được ủy quyền để thực hiện thủ tục nhận thưởng. Sau khi vé được xác nhận hợp lệ, tiền thưởng sẽ được chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trong thời hạn tối đa 5 ngày làm việc.

- Trường hợp phát sinh khiếu nại, tranh chấp hoặc cần bổ sung thời gian kiểm tra, xác minh tính hợp lệ của vé trúng thưởng, việc thanh toán sẽ được tạm dừng và chỉ thực hiện khi có kết luận chính thức, nhằm bảo đảm tính minh bạch và quyền lợi hợp pháp của người trúng giải.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Jackpot 1 áp dụng cho vé trùng khớp toàn bộ 6 số, có giá trị khởi điểm 30 tỷ đồng và sẽ tiếp tục tích lũy qua các kỳ quay nếu chưa xác định được người trúng thưởng.

- Jackpot 2 dành cho vé trúng 5 số chính kèm theo 1 số đặc biệt, với mức thưởng ban đầu 3 tỷ đồng và cũng được cộng dồn cho đến khi có vé trúng hợp lệ.

- Ngoài hai giải Jackpot, Power 6/55 còn có các mức thưởng khác gồm: 40 triệu đồng cho vé trúng 5 số, 500.000 đồng cho vé trúng 4 số và 50.000 đồng cho vé trúng 3 số.

- Mỗi vé Power 6/55 có mệnh giá 10.000 đồng. Trong trường hợp một vé đủ điều kiện trúng nhiều hạng giải, người chơi chỉ được nhận giải có giá trị cao nhất; nếu có nhiều vé cùng trúng Jackpot, tiền thưởng sẽ được chia theo quy định hiện hành của Vietlott.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 12/2/2026, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.