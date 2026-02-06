Vietlott 6/2 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 6/2/2026 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 6/2. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 6/2/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 6/2/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 6/2 - Xổ số Mega 6/45 6/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 6/2/2026 - Vietlott Mega 6/45 6/2

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 6/2/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Mega 6/45 là loại hình xổ số tự chọn do Vietlott phát hành, được tổ chức quay số vào 18h00 các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật mỗi tuần, giúp người chơi dễ dàng theo dõi lịch mở thưởng.

- Nếu có điều chỉnh về thời gian quay, Vietlott sẽ thông báo trước tối thiểu 5 ngày thông qua website, ứng dụng chính thức và các điểm bán vé trên toàn quốc.

- Các kỳ quay Mega 6/45 đều sử dụng hệ thống quay số tự động hiện đại, có sự giám sát chặt chẽ nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và độ chính xác của kết quả.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

- Để việc nhận thưởng Mega 6/45 diễn ra suôn sẻ, người chơi cần tìm hiểu và thực hiện đúng các quy định do Vietlott áp dụng để đảm bảo quyền lợi hợp pháp.

- Vé trúng phải do Vietlott phát hành, còn nguyên vẹn, không bị rách nát, tẩy xóa hay chỉnh sửa; đồng thời dãy số trên vé phải trùng khớp với kết quả quay của kỳ tương ứng.

- Mỗi vé chỉ hợp lệ cho một kỳ quay khi được mua trước giờ quay ít nhất 15 phút. Những vé mua sau thời điểm này sẽ được chuyển sang kỳ quay tiếp theo.

- Người trúng thưởng cần làm thủ tục nhận giải trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Sau thời hạn này, vé trúng sẽ hết giá trị và không được chi trả.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Giải thưởng dưới 10 tỷ đồng: Người trúng có thể đến các đại lý hoặc điểm bán Vietlott được ủy quyền để nhận thưởng, thủ tục đơn giản, xử lý nhanh chóng và tiện lợi.

- Giải thưởng từ 10 tỷ đồng trở lên: Người chơi cần trực tiếp làm việc tại trụ sở chính hoặc các chi nhánh của Vietlott để hoàn tất hồ sơ, nhằm đảm bảo tính an toàn và minh bạch trong quá trình chi trả.

- Phương thức thanh toán: Vietlott thực hiện chi trả đầy đủ, đúng quy định và đúng thời hạn, giúp người trúng giải an tâm khi nhận thưởng.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Điều kiện tham gia: Người chơi Mega 6/45 phải đủ 18 tuổi, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không nằm trong các trường hợp bị pháp luật cấm hoặc hạn chế tham gia hoạt động xổ số.

- Cách thức chi trả: Giải thưởng được Vietlott thanh toán bằng đồng Việt Nam; người trúng thưởng có nghĩa vụ kê khai và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành.

- Mua vé trực tuyến: Khi mua vé thông qua website hoặc ứng dụng chính thức của Vietlott, người chơi cần cung cấp thông tin cá nhân chính xác để quá trình xác nhận và lĩnh thưởng được diễn ra nhanh chóng, thuận lợi.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 6/2/2026 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.