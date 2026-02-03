Vietlott 3/2 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 3/2/2026 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 3/2. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 3 ngày 3/2/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 3/2/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 3/2 - Xổ số Power 6/55 3/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 3/2/2026 - Vietlott Power 6/55 3/2

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 3/2/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là dòng xổ số tự chọn của Vietlott, được nhiều người quan tâm nhờ cách chơi đơn giản, dễ tham gia và giải Jackpot cộng dồn có giá trị lớn, mở ra cơ hội trúng thưởng hấp dẫn.

- Các kỳ quay số diễn ra định kỳ vào 18h00 các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy hằng tuần, với quy trình tổ chức công khai, minh bạch và chịu sự giám sát chặt chẽ theo quy định.

- Trong trường hợp có thay đổi về lịch quay, Vietlott sẽ thông báo sớm trên website, ứng dụng chính thức và tại các điểm bán vé, giúp người chơi dễ dàng cập nhật và theo dõi thông tin chính xác.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Vé trúng thưởng Power 6/55 chỉ được lĩnh giải trong vòng 60 ngày kể từ thời điểm công bố kết quả quay số; sau mốc thời gian này, vé sẽ không còn giá trị chi trả.

- Khi làm thủ tục nhận thưởng, người chơi cần xuất trình vé còn nguyên trạng, không rách nát, tẩy xóa hay chỉnh sửa, và đến các điểm giao dịch hoặc đại lý Vietlott được ủy quyền để xác minh, thanh toán.

- Để hạn chế sai sót khi đối chiếu kết quả, người trúng giải nên đợi khoảng 60 phút sau khi kỳ quay kết thúc rồi mới tiến hành dò vé và thực hiện các bước lĩnh thưởng.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Người trúng giải Power 6/55 có thể đến trực tiếp trụ sở Vietlott, các văn phòng đại diện hoặc điểm bán vé được ủy quyền để tiến hành nhận thưởng. Sau khi vé được kiểm tra và xác nhận hợp lệ, tiền thưởng sẽ được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trong thời gian tối đa 5 ngày làm việc.

- Trường hợp phát sinh khiếu nại, tranh chấp hoặc cần thẩm tra thêm thông tin liên quan đến vé trúng, việc chi trả sẽ được tạm dừng cho đến khi có kết luận cuối cùng, nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch và quyền lợi chính đáng của người trúng thưởng.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Jackpot 1 áp dụng cho vé khớp đủ 6 số, giá trị khởi điểm 30 tỷ đồng và sẽ tiếp tục tích lũy qua các kỳ quay nếu chưa có người trúng.

- Jackpot 2 dành cho vé trùng 5 số chính kèm 1 số đặc biệt, mức thưởng ban đầu 3 tỷ đồng và cũng được cộng dồn khi chưa tìm được vé trúng.

- Bên cạnh hai Jackpot, Power 6/55 còn có các mức thưởng khác gồm: 40 triệu đồng cho vé trúng 5 số, 500.000 đồng cho 4 số và 50.000 đồng cho 3 số.

- Mỗi vé có giá 10.000 đồng. Trường hợp một vé trúng nhiều hạng giải chỉ được nhận mức thưởng cao nhất; nếu có nhiều vé cùng trúng Jackpot, số tiền sẽ được chia theo quy định của Vietlott.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 3/2/2026, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.