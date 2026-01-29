Vietlott 29/1 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 29/1/2026 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 29/1. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 5 ngày 29/1/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 29/1/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 29/1 - Xổ số Power 6/55 29/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 29/1/2026 - Vietlott Power 6/55 29/1

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 29/1/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là loại hình xổ số tự chọn do Vietlott phát hành, được nhiều người chơi yêu thích nhờ cách chơi đơn giản và giải Jackpot cộng dồn hấp dẫn, có thể đạt giá trị rất lớn.

- Kỳ quay số diễn ra vào lúc 18h00 các ngày Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy hằng tuần, với quy trình tổ chức công khai, minh bạch và được giám sát chặt chẽ.

- Trong trường hợp lịch quay có thay đổi, Vietlott sẽ thông báo kịp thời trên website, ứng dụng chính thức và tại các điểm bán vé để người chơi dễ dàng cập nhật thông tin.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Vé trúng thưởng Power 6/55 chỉ có hiệu lực lĩnh giải trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số. Quá thời hạn này, vé sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

- Khi thực hiện thủ tục nhận giải, người chơi cần đảm bảo vé còn nguyên vẹn, không bị rách, tẩy xóa hay chỉnh sửa, đồng thời đến các điểm giao dịch hoặc đại lý Vietlott được ủy quyền để xác minh và chi trả theo quy định.

- Để tránh sai sót khi dò vé, người trúng thưởng nên đợi khoảng 60 phút sau khi kết thúc kỳ quay số trước khi kiểm tra kết quả và tiến hành các bước lĩnh thưởng.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Người trúng thưởng Power 6/55 có thể đến trụ sở Vietlott, các văn phòng đại diện hoặc điểm bán vé ủy quyền để làm thủ tục nhận giải. Khi vé được xác nhận hợp lệ, tiền thưởng sẽ được chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trong tối đa 5 ngày làm việc.

- Trong trường hợp có khiếu nại, tranh chấp hoặc cần thêm thời gian kiểm tra thông tin vé, việc chi trả sẽ tạm hoãn và chỉ thực hiện sau khi kết quả xác minh cuối cùng được hoàn tất, đảm bảo minh bạch và bảo vệ quyền lợi người trúng thưởng.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Jackpot 1 dành cho vé trùng đủ 6 số, có giá trị khởi điểm từ 30 tỷ đồng và sẽ tiếp tục cộng dồn qua các kỳ quay nếu chưa có người trúng.

- Jackpot 2 dành cho vé trúng 5 số chính và 1 số đặc biệt, với mức thưởng bắt đầu từ 3 tỷ đồng, cũng được tích lũy nếu chưa có vé trúng.

- Ngoài hai giải Jackpot, Power 6/55 còn có các giải khác: 40 triệu đồng cho vé trúng 5 số, 500.000 đồng cho vé trùng 4 số và 50.000 đồng cho vé trúng 3 số.

- Mỗi vé Power 6/55 có giá 10.000 đồng. Nếu một vé trúng nhiều giải, người chơi chỉ nhận giải cao nhất; trong trường hợp nhiều vé cùng trúng Jackpot, tiền thưởng sẽ được phân chia theo quy định của Vietlott.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 29/1/2026, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.