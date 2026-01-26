Vietlott 27/1 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 27/1/2026 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 27/1. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 3 ngày 27/1/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 27/1/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 27/1 - Xổ số Power 6/55 27/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 27/1/2026 - Vietlott Power 6/55 27/1

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 27/1/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

- Vietlott 24/1, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 24/1/2026

- Vietlott 22/1, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 22/1/2026

- Vietlott 20/1, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 20/1/2026

- Vietlott 17/1, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 17/1/2026

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott, thu hút người chơi nhờ luật chơi dễ hiểu và giải Jackpot cộng dồn với giá trị lớn, thường lên tới hàng chục tỷ đồng.

- Hoạt động quay số được tổ chức lúc 18h00 vào các ngày Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy mỗi tuần, đảm bảo tính công khai, minh bạch và có sự giám sát nghiêm ngặt.

- Nếu lịch quay có điều chỉnh, Vietlott sẽ chủ động cập nhật thông tin trên website, ứng dụng chính thức và tại các điểm bán vé để người chơi kịp thời nắm bắt.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Vé trúng Power 6/55 chỉ được nhận thưởng trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số. Sau thời gian này, vé sẽ hết giá trị và không còn được chi trả.

- Khi làm thủ tục lĩnh giải, người chơi cần giữ vé ở tình trạng nguyên vẹn, không rách nát hay chỉnh sửa, đồng thời đến các điểm giao dịch hoặc đại lý Vietlott được ủy quyền để xác nhận và nhận thưởng theo quy định.

- Để hạn chế nhầm lẫn khi dò kết quả, người trúng giải nên chờ khoảng 60 phút sau khi kết thúc kỳ quay rồi mới kiểm tra vé và tiến hành thủ tục nhận thưởng.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Người trúng thưởng Power 6/55 có thể đến trụ sở Vietlott, các văn phòng đại diện hoặc hệ thống điểm bán vé được ủy quyền để làm thủ tục nhận giải. Sau khi vé được kiểm tra hợp lệ, tiền thưởng sẽ được chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trong thời gian không quá 5 ngày làm việc.

- Trường hợp phát sinh khiếu nại, tranh chấp hoặc cần bổ sung thời gian xác minh thông tin vé, việc thanh toán sẽ được tạm dừng và chỉ thực hiện sau khi có kết quả kiểm tra cuối cùng, nhằm đảm bảo minh bạch và bảo vệ quyền lợi người trúng thưởng.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Jackpot 1 áp dụng cho vé trùng đủ 6 số, có giá trị khởi điểm từ 30 tỷ đồng và sẽ tiếp tục tăng lên qua từng kỳ quay nếu chưa xuất hiện người trúng thưởng.

- Jackpot 2 dành cho vé trùng 5 số chính và 1 số đặc biệt, với mức thưởng ban đầu từ 3 tỷ đồng và cũng được tích lũy dần khi chưa có vé trúng.

- Bên cạnh hai giải Jackpot, Power 6/55 còn có hệ thống giải thưởng khác gồm: 40 triệu đồng cho vé trúng 5 số, 500.000 đồng cho vé trùng 4 số và 50.000 đồng cho vé trúng 3 số.

- Mỗi vé Power 6/55 có giá 10.000 đồng. Nếu một vé trúng nhiều hạng giải, người chơi chỉ được nhận mức thưởng cao nhất; trong trường hợp có nhiều vé cùng trúng Jackpot, tiền thưởng sẽ được phân chia theo quy định của Vietlott.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 27/1/2026, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.