Vietlott 23/1 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 23/1/2026 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 23/1. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 23/1/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 23/1/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 23/1 - Xổ số Mega 6/45 23/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 23/1/2026 - Vietlott Mega 6/45 23/1

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 23/1/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

- Vietlott 21/1, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 21/1/2026

- Vietlott 18/1, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 18/1/2026

- Vietlott 16/1, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 16/1/2026

- Vietlott 14/1, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 14/1/2026

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Vietlott Mega 6/45 được tổ chức quay số vào 18h00 các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật hằng tuần, tạo khung giờ cố định để người chơi dễ dàng theo dõi.

- Trường hợp lịch quay có điều chỉnh, Vietlott sẽ thông báo trước tối thiểu 5 ngày thông qua website, ứng dụng chính thức và tại các điểm bán vé trên toàn quốc.

- Mỗi kỳ quay thưởng Mega 6/45 sử dụng hệ thống quay số tự động hiện đại, có sự giám sát chặt chẽ nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch và chính xác trong suốt quá trình mở thưởng.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

Khi thực hiện thủ tục lĩnh thưởng Vietlott Mega 6/45, người chơi cần lưu ý các nội dung sau:

- Điều kiện vé trúng thưởng: Vé phải do Vietlott phát hành hợp lệ, còn nguyên trạng, không rách, không tẩy xóa hay chỉnh sửa. Bộ số dự thưởng trên vé phải trùng khớp hoàn toàn với kết quả của kỳ quay tương ứng.

- Thời điểm mua vé: Chỉ những vé được mua trước giờ quay ít nhất 15 phút mới đủ điều kiện tham gia kỳ mở thưởng đó. Vé mua sau thời gian này sẽ được tính cho kỳ quay tiếp theo.

- Thời hạn lĩnh thưởng: Người trúng giải cần hoàn tất việc nhận thưởng trong 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Sau thời gian này, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị chi trả.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Giải dưới 10 tỷ đồng: Người trúng thưởng có thể đổi vé và nhận tiền trực tiếp tại các đại lý hoặc điểm bán Vietlott được ủy quyền trên toàn quốc, thủ tục nhanh gọn, không mất nhiều thời gian.

- Giải từ 10 tỷ đồng trở lên: Người chơi cần đến trụ sở chính hoặc chi nhánh Vietlott để hoàn tất hồ sơ nhận thưởng, nhằm đảm bảo an toàn và tuân thủ các quy định về bảo mật.

- Hình thức chi trả: Vietlott thực hiện thanh toán giải thưởng minh bạch, đúng quy trình và đúng thời hạn, giúp người trúng giải yên tâm khi nhận tiền.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Điều kiện dự thưởng: Người tham gia Mega 6/45 phải từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không nằm trong danh sách các đối tượng bị pháp luật cấm tham gia xổ số.

- Hình thức trả thưởng: Giải thưởng được chi trả bằng tiền Việt Nam. Người trúng giải có nghĩa vụ thực hiện kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo đúng quy định.

- Mua vé online: Khi mua vé qua ứng dụng hoặc website chính thức của Vietlott, người chơi cần nhập chính xác thông tin cá nhân để đảm bảo việc xác nhận vé và lĩnh thưởng diễn ra thuận lợi.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 23/1/2026 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.