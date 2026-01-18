Vietlott 18/1 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 18/1/2026 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 18/1. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 18/1/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 18/1/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 18/1 - Xổ số Mega 6/45 18/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 18/1/2026 - Vietlott Mega 6/45 18/1

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 18/1/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Xổ số Mega 6/45 Vietlott được tổ chức quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật hằng tuần, tạo điều kiện để người chơi dễ dàng theo dõi và kiểm tra kết quả.

- Trong trường hợp lịch quay có sự điều chỉnh, Vietlott sẽ thông báo chính thức trước tối thiểu 5 ngày trên website, ứng dụng Vietlott và tại các điểm bán vé trên toàn quốc.

- Mỗi kỳ quay Mega 6/45 đều được thực hiện bằng hệ thống quay số tự động hiện đại, chịu sự giám sát chặt chẽ nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch và chính xác trong suốt quá trình mở thưởng.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

Khi thực hiện thủ tục lĩnh thưởng Vietlott Mega 6/45, người chơi cần lưu ý một số nội dung quan trọng sau:

- Điều kiện vé trúng hợp lệ: Vé phải do Vietlott phát hành, còn nguyên trạng, không rách, không tẩy xóa hay chỉnh sửa, đồng thời bộ số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả của kỳ quay tương ứng.

- Thời điểm mua vé: Chỉ những vé được mua trước giờ quay ít nhất 15 phút mới đủ điều kiện tham gia kỳ mở thưởng đó; các vé mua sau thời điểm này sẽ được tính cho kỳ quay tiếp theo.

- Thời hạn lĩnh thưởng: Người trúng giải cần hoàn tất thủ tục nhận thưởng trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Sau thời hạn này, vé trúng sẽ không còn giá trị thanh toán.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Với các giải thưởng dưới 10 tỷ đồng, người trúng có thể đổi thưởng trực tiếp tại các đại lý hoặc điểm bán Vietlott được ủy quyền, thủ tục đơn giản và xử lý nhanh chóng.

- Đối với giải từ 10 tỷ đồng trở lên, người chơi cần đến trụ sở chính hoặc chi nhánh Vietlott để hoàn tất hồ sơ nhận thưởng, nhằm đảm bảo an toàn và bảo mật theo quy định.

- Toàn bộ quá trình chi trả giải thưởng của Vietlott đều được thực hiện minh bạch, đúng quy trình và đúng thời hạn, giúp người chơi an tâm khi nhận thưởng.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Điều kiện tham gia: Người chơi Mega 6/45 phải đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc các trường hợp bị cấm tham gia xổ số theo quy định pháp luật.

- Phương thức chi trả: Giải thưởng được thanh toán bằng tiền Việt Nam, người trúng thưởng có nghĩa vụ thực hiện kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành.

- Mua vé trực tuyến: Khi đặt vé qua website hoặc ứng dụng chính thức của Vietlott, người chơi cần nhập thông tin cá nhân chính xác, đầy đủ để đảm bảo quá trình xác minh và nhận thưởng diễn ra thuận lợi.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 18/1/2026 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.