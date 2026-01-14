Vietlott 14/1 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 14/1/2026 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 14/1. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 14/1/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 14/1/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 14/1 - Xổ số Mega 6/45 14/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 14/1/2026 - Vietlott Mega 6/45 14/1

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 14/1/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Vietlott tổ chức quay số Mega 6/45 vào lúc 18h00 các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật hằng tuần, tạo thuận lợi cho người chơi theo dõi kết quả.

- Trong trường hợp điều chỉnh lịch quay, Vietlott sẽ thông báo trước tối thiểu 5 ngày trên website, ứng dụng chính thức và tại các điểm bán vé trên toàn quốc.

- Việc quay thưởng Mega 6/45 được tiến hành bằng hệ thống máy quay tự động, chịu sự giám sát chặt chẽ, bảo đảm tính minh bạch, công bằng và chính xác cho mỗi kỳ quay.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

Khi thực hiện lĩnh thưởng Vietlott Mega 6/45, người chơi cần lưu ý một số nội dung sau:

- Điều kiện vé hợp lệ: Vé trúng thưởng phải do Vietlott phát hành, còn nguyên trạng, không rách, không tẩy xóa hay chỉnh sửa; các bộ số trên vé phải trùng khớp với kết quả của kỳ quay tương ứng.

- Thời điểm mua vé: Chỉ những vé được mua trước giờ quay số tối thiểu 15 phút mới được tính cho kỳ quay đó; vé mua sau thời điểm này sẽ được chuyển sang kỳ quay kế tiếp.

- Thời hạn lĩnh thưởng: Người trúng giải cần hoàn tất thủ tục nhận thưởng trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả; sau thời gian trên, vé trúng sẽ không còn giá trị chi trả.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Giải thưởng dưới 10 tỷ đồng có thể được nhận trực tiếp tại đại lý hoặc điểm bán Vietlott được ủy quyền, giúp người trúng giải tiết kiệm thời gian và thuận tiện hơn trong thủ tục.

- Với giải thưởng từ 10 tỷ đồng trở lên, người chơi bắt buộc đến trụ sở chính hoặc chi nhánh Vietlott để hoàn tất hồ sơ lĩnh thưởng, nhằm bảo đảm an toàn và tính bảo mật.

- Vietlott luôn chi trả giải thưởng đúng quy định, minh bạch và đúng hạn, mang lại sự tin tưởng và an tâm cho người chơi khi nhận thưởng.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Điều kiện tham gia: Người chơi Mega 6/45 phải đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc diện bị pháp luật cấm hoặc hạn chế tham gia xổ số.

- Phương thức chi trả: Giải thưởng được thanh toán bằng tiền Việt Nam, người trúng giải có nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định hiện hành.

- Mua vé trực tuyến: Khi đặt vé qua website hoặc ứng dụng Vietlott, người chơi cần cung cấp thông tin cá nhân chính xác, đầy đủ để thuận tiện cho việc xác minh và nhận thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 14/1/2026 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.