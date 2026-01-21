Vietlott 21/1 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 21/1/2026 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 21/1. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 21/1/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 21/1/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 21/1 - Xổ số Mega 6/45 21/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 21/1/2026 - Vietlott Mega 6/45 21/1

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 21/1/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

- Vietlott 18/1, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 18/1/2026

- Vietlott 16/1, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 16/1/2026

- Vietlott 14/1, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 14/1/2026

- Vietlott 11/1, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 11/1/2026

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Xổ số Vietlott Mega 6/45 tiến hành quay thưởng vào lúc 18h00 các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật hằng tuần, giúp người chơi thuận tiện theo dõi kết quả đúng thời gian cố định.

- Nếu có bất kỳ thay đổi nào về lịch mở thưởng, Vietlott sẽ chủ động công bố thông tin ít nhất 5 ngày trước đó trên website chính thức, ứng dụng Vietlott và tại hệ thống điểm bán vé toàn quốc.

- Mỗi kỳ quay Mega 6/45 được thực hiện bằng máy quay số tự động hiện đại, dưới sự giám sát nghiêm ngặt để đảm bảo quá trình quay thưởng diễn ra minh bạch, công bằng và chính xác.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

Khi làm thủ tục nhận thưởng Vietlott Mega 6/45, người chơi cần chú ý một số điểm quan trọng dưới đây:

- Yêu cầu đối với vé trúng thưởng: Vé phải được phát hành chính thức bởi Vietlott, còn nguyên vẹn, không bị rách nát, tẩy xóa hay chỉnh sửa. Các dãy số trên vé phải trùng khớp với kết quả quay của kỳ mở thưởng tương ứng.

- Thời gian mua vé hợp lệ: Vé chỉ được chấp nhận tham gia kỳ quay nếu được mua trước thời điểm mở thưởng tối thiểu 15 phút. Những vé phát hành sau mốc thời gian này sẽ được chuyển sang kỳ quay kế tiếp.

- Thời hạn nhận giải: Người trúng thưởng cần tiến hành lĩnh giải trong vòng 60 ngày kể từ ngày Vietlott công bố kết quả. Quá thời hạn quy định, vé trúng sẽ hết hiệu lực và không được chi trả.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Giải thưởng dưới 10 tỷ đồng: Người trúng có thể thực hiện đổi thưởng ngay tại các đại lý hoặc điểm bán Vietlott được ủy quyền trên toàn quốc, với thủ tục gọn nhẹ và thời gian xử lý nhanh.

- Giải thưởng từ 10 tỷ đồng trở lên: Người chơi cần trực tiếp đến trụ sở chính hoặc các chi nhánh Vietlott để làm thủ tục nhận giải, nhằm đảm bảo yêu cầu về an toàn và bảo mật theo quy định hiện hành.

- Quy trình chi trả: Việc thanh toán giải thưởng của Vietlott luôn được thực hiện công khai, đúng quy định và trong thời hạn cam kết, giúp người trúng thưởng hoàn toàn yên tâm khi lĩnh giải.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Điều kiện tham gia: Người chơi Mega 6/45 phải đủ 18 tuổi, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc nhóm đối tượng bị cấm tham gia xổ số theo quy định của pháp luật.

- Phương thức thanh toán giải thưởng: Toàn bộ giải thưởng được trả bằng tiền Việt Nam, đồng thời người trúng thưởng có trách nhiệm kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành.

- Mua vé trực tuyến: Khi đặt vé qua website hoặc ứng dụng chính thức của Vietlott, người chơi cần cung cấp thông tin cá nhân chính xác và đầy đủ để quá trình xác minh và nhận thưởng được thực hiện thuận lợi.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 21/1/2026 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.