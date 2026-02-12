Về miền 'non xanh nước biếc' đón một mùa xuân khác biệt

(VTC News) -

Khi mùa xuân chạm ngõ, Nghệ An khoác lên mình vẻ dịu dàng rất riêng. Vùng đất được ví như “Việt Nam thu nhỏ” khi hội tụ đầy đủ biển đảo, đồng bằng, trung du và miền núi, mở ra bức tranh đa sắc và đi vào câu ca “non xanh nước biếc như tranh họa đồ”.

Hành trình đến Nghệ An ngày càng thuận tiện. Từ Hà Nội, TP.HCM, Đà Lạt, Khánh Hòa, Pleiku, Buôn Ma Thuột hay Đà Nẵng đều có đường bay thẳng tới Vinh, chỉ từ 30 đến 90 phút. Với những ai yêu thích ngắm nhìn dải đất miền Trung trải dài qua ô cửa sổ, chuyến tàu xuyên Việt sẽ đưa du khách đến Vinh chỉ sau vài giờ hoặc một ngày. Hệ thống cao tốc Bắc – Nam, Quốc lộ 1A và các tuyến đường kết nối liên vùng cũng giúp hành trình bằng ô tô hay xe máy trở nên thuận tiện.

Nghệ An có bốn mùa rõ rệt. Mùa xuân, từ tháng 1 đến tháng 3, thời tiết mát mẻ, nhiệt độ trung bình 22–29 độ C, thích hợp cho các hoạt động tham quan, dự lễ hội, đi bộ giữa thiên nhiên.

Từ trung tâm TP Vinh (cũ), du khách có thể ghé Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi lưu giữ những di tích, hiện vật gắn liền với quê hương và thời niên thiếu của Người. Không gian trang nghiêm, giản dị giúp mỗi hành trình đầu năm thêm phần ý nghĩa.

Nếu yêu thiên nhiên, Đảo Chè Thanh Chương là điểm dừng chân đáng trải nghiệm. Những đảo chè xanh mướt nổi giữa mặt nước tạo nên khung cảnh thanh bình, thích hợp cho một buổi sáng nhẹ nhàng. Xa hơn về phía Tây, Vườn quốc gia Pù Mát mở ra thế giới của rừng già, thác nước và sông Giăng, nơi du khách có thể hòa mình vào không gian nguyên sơ và thưởng thức đặc sản địa phương đậm vị núi rừng.

Ngay tại trung tâm thành Vinh, Quảng trường và tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh là điểm nhấn kiến trúc và sinh hoạt cộng đồng. Công trình khánh thành năm 2003, với tượng đài bằng đá granite cao 18 m đặt giữa quảng trường rộng 11 ha, trở thành địa điểm tham quan và chụp ảnh quen thuộc của người dân, du khách.

Từ đây, du khách có thể tiếp tục hành trình đến Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh, lưu giữ hơn 5.000 hiện vật, hình ảnh về phong trào cách mạng 1930–1931. Không gian bảo tàng kết hợp cùng kiến trúc Thành cổ Vinh tạo nên bối cảnh giàu giá trị lịch sử và thẩm mỹ.

Cách trung tâm thành phố khoảng 3 km là Đền thờ Ông Hoàng Mười, nơi thờ Thái úy Vĩ Quốc Công, danh tướng thời Lê. Gần đó là phần mộ Đức Ông, tạo nên nét riêng biệt trong quần thể di tích.

Hành trình khép lại có thể bằng một buổi chiểu tại biển Cửa Lò, cách thành Vinh khoảng 20 km, để thưởng thức hải sản tươi ngon. Buổi tối ở thành phố khá nhộn nhịp, phù hợp dạo phố và thưởng thức ẩm thực xứ Nghệ như bánh mướt, bánh bèo, bánh mì thịt xiên, xôi đêm hay gà xáo ở chợ Vinh và các tuyến đường trung tâm.

Nghệ An trong những ngày đầu xuân không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ để người ta lưu luyến. Một chuyến đi ngắn ngày cũng có thể mở ra nhiều trải nghiệm trọn vẹn. Và biết đâu, sau hành trình ấy, Nghệ An sẽ trở thành điểm hẹn quen thuộc mỗi độ Tết về.