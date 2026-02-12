Trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 12/2/2026 - XSTN 12/2

XSTN 12/2. Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 12/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSTN 12/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTN 12/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 12/2/2026 - Xổ số Tây Ninh thứ Năm ngày 12/2/2026

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không có vết tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé trúng có thời hạn nhận thưởng theo quy định là 30 ngày tính từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn 30 ngày quy định, vé trúng sẽ không còn giá trị lĩnh tiền thưởng.

- Vé trúng chỉ có giá trị nhận thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải thưởng trúng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Nếu vé số trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ tất cả giá trị các giải thưởng trúng.

- Trường hợp người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp để lĩnh thưởng thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ Hai gồm đài Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Ba có đài Bến Tre, Bạc Liêu và Vũng Tàu sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Tư có đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Năm có đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Sáu có đài Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Bảy có đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An, TP.HCM mở thưởng.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật có đài Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang sẽ mở thưởng.

