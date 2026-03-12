Sở Công Thương TP.HCM: Không có tình trạng giới hạn đổ xăng 50.000 đồng/lượt

(VTC News) -

Nội dung được ông Trần Trung Hiếu, Phó Trưởng Phòng Quản lý năng lượng, Sở Công Thương TP.HCM, thông tin tại buổi họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, chiều 12/3.

Ông Trần Trung Hiếu cho hay, hoạt động cung ứng xăng dầu trên địa bàn thành phố nhìn chung vẫn ổn định, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Thời gian gần đây trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin cho rằng nhiều cây xăng tại TP.HCM bán xăng nhỏ giọt, thậm chí chỉ cho xe máy đổ tối đa 50.000 đồng/lượt. Tuy nhiên, qua theo dõi và báo cáo từ lực lượng quản lý thị trường cũng như các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, chưa ghi nhận tình trạng này xảy ra trên địa bàn.

Ông Trần Trung Hiếu, Phó Trưởng Phòng Quản lý năng lượng, Sở Công Thương TP.HCM thông tin tại buổi họp báo.

Sở Công Thương cho biết, từ đầu tháng 3/2026, thành phố đã chủ động tăng cường công tác giám sát thị trường xăng dầu nhằm kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường liên quan đến nguồn cung và giá bán.

Cụ thể, ngày 5/3/2026, Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM đã ban hành Văn bản số 520/CCQLTT-NVTH, yêu cầu các đội quản lý thị trường tăng cường quản lý địa bàn, chủ động theo dõi diễn biến cung - cầu và giá xăng dầu trên thị trường.

Theo chỉ đạo này, lực lượng quản lý thị trường phải kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường như khan hiếm hàng hóa, gián đoạn nguồn cung, tăng giá bán bất hợp lý hoặc cửa hàng ngừng bán hàng không có lý do chính đáng. Các doanh nghiệp và cửa hàng bán lẻ xăng dầu cũng được đưa vào diện kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm để ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Đại diện Sở Công Thương cho biết, hoạt động kiểm tra tập trung vào các hành vi như găm hàng tạo khan hiếm nguồn cung, bán không đúng giá niêm yết, kinh doanh xăng dầu không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc không đảm bảo chất lượng. Trong trường hợp phát hiện vi phạm, các cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Hoạt động mua bán xăng dầu tại các cửa hàng ở TP.HCM vẫn diễn ra bình thường, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Lực lượng quản lý thị trường hiện duy trì chế độ trực 24/7, phân công công chức giám sát hoạt động của các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn. Đồng thời, số điện thoại đường dây nóng cũng được công khai tại các cửa hàng để tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp nếu phát hiện dấu hiệu bất thường trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Theo báo cáo tổng hợp từ Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM, đến thời điểm hiện nay hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn nhìn chung ổn định, các cửa hàng vẫn duy trì mở cửa phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của người dân. Cơ quan chức năng chưa phát hiện tình trạng đầu cơ, găm hàng hoặc tăng giá bán bất hợp lý.

Theo tổng hợp báo cáo từ các doanh nghiệp và lực lượng quản lý thị trường, hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu và các cơ sở kinh doanh khí trên địa bàn TP.HCM vẫn duy trì hoạt động bình thường, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân.

Trong một số thời điểm, có thể xảy ra tình trạng tạm hết cục bộ một số mặt hàng tại một vài cửa hàng do yếu tố logistics hoặc chu kỳ giao hàng. Tuy nhiên, các thương nhân đầu mối và đơn vị phân phối đã chủ động điều phối xe bồn và bổ sung nguồn hàng trong thời gian ngắn nên không ảnh hưởng đến nguồn cung chung của thị trường.

Sở Công Thương TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường năng lượng trong nước và quốc tế, đồng thời tăng cường trao đổi thông tin với các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối để kịp thời cập nhật tình hình cung - cầu.