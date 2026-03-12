Giá xăng trong nước hạ nhiệt, đường sắt giảm giá vé tàu, cước chuyển hàng hóa

(VTC News) -

Ngày 11/3, liên bộ Công thương - Tài chính thông báo điều chỉnh giá xăng dầu trong nước, theo đó mức giảm khoảng 12,43% so với thời điểm 15h ngày 7/3.

Ngay sau đó, ngành đường sắt thực hiện giảm giá vé hành khách và giá cước vận chuyển hàng hóa. Theo đó, giảm 3% giá vé hành khách trên tất cả các đoàn tàu, giảm 4% giá cước vận chuyển hàng hóa. Thời gian áp dụng từ 0h ngày 13/3.

Trước đó, ngày 8/3, ngành đường sắt đã thực hiện điều chỉnh tăng 10% giá vé hành khách và 15% cước vận chuyển hàng hóa do giá nhiên liệu trong nước tăng đột biến.

Đường sắt giảm 3% giá vé hành khách và 4% giá cước vận chuyển hàng hóa, từ 0h ngày 13/3.

Ông Đào Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Traravico, cho biết việc điều chỉnh giá vé là quyết định bất khả kháng do giá dầu diesel lên 30.230 đồng/lít khi xung đột ở Trung Đông leo thang. So với cuối tháng 2 thì giá nhiên liệu đã tăng 56%. "So với mức tăng giá dầu, vé tàu tăng 10% là sự nỗ lực của công ty", ông Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, hiện chi phí nhiên liệu chiếm 20% cơ cấu giá thành vận tải hành khách và 30% giá thành vận tải hàng hóa. Khi giá dầu diesel tăng hơn 56% chỉ trong chưa đầy 10 ngày đã đẩy chi phí vận hành của doanh nghiệp lên rất cao. Nếu không điều chỉnh giá cước kịp thời, doanh nghiệp sẽ mất cân đối thu chi.

Traravico đã thiết lập chế độ giám sát giá nhiên liệu hằng ngày, lãnh đạo đơn vị cam kết điều chỉnh giảm ngay giá cước khi giá dầu diesel có tín hiệu hạ nhiệt để đảm bảo tính cạnh tranh và quyền lợi cao nhất cho khách hàng.