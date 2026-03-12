Trước áp lực chi phí tăng, siêu thị đẩy mạnh khuyến mãi đến 50% để giữ giá

(VTC News) -

Giá xăng vừa tăng mạnh trong kỳ điều chỉnh đầu tháng 3 kéo theo lo ngại chi phí vận chuyển và giá hàng hóa trên thị trường có thể tăng theo. Với vai trò nhà bán lẻ thuần Việt tiên phong trong công tác bình ổn thị trường, Saigon Co.op đã chủ động triển khai nhiều giải pháp giữ ổn định giá các mặt hàng thiết yếu, đồng thời tung ưu đãi đến 50% cho khoảng 1.000 sản phẩm phục vụ bữa ăn và sinh hoạt hằng ngày.

Saigon Co.op ưu tiên giữ giá ổn định cho các mặt hàng thiết yếu như gạo, dầu ăn, mì ăn liền, gia vị trong giai đoạn thị trường có nhiều biến động.

Theo ghi nhận tại thị trường TP.HCM, giá một số mặt hàng tại chợ đầu mối và chợ truyền thống đã bắt đầu nhích lên do tác động của chi phí vận chuyển. Trước diễn biến này, Saigon Co.op đã chủ động làm việc với nhà cung cấp giữ mức giá hợp lý cho các nhóm hàng thiết yếu. Với lợi thế quy mô hệ thống hơn 800 điểm bán trên cả nước, nguồn hàng vẫn được cung ứng đầy đủ với giá ổn định tại siêu thị, góp phần đảm bảo nguồn cung và ổn định thị trường không chỉ tại TP.HCM mà còn trên phạm vi cả nước.

Sữa là mặt hàng dinh dưỡng thiết yếu, được Saigon Co.op duy trì mức giá bình ổn tại hệ thống Co.opmart và các điểm bán.

Song song đó, Saigon Co.op tăng cường dự trữ hàng hóa tại các trung tâm phân phối, ưu tiên nguồn cung nội địa và các vùng nguyên liệu gần nhằm tối ưu chi phí vận chuyển. Nhờ vậy, các mặt hàng thực phẩm tươi sống như rau củ, thịt cá và trái cây vẫn được đưa về siêu thị mỗi ngày, đảm bảo độ tươi ngon và giá hợp lý cho bữa cơm gia đình.

Trong nhiều năm qua, Saigon Co.op là một trong những đơn vị bán lẻ tiên phong và giữ vai trò chủ lực tham gia chương trình bình ổn thị trường của TP.HCM. Hệ thống hiện thực hiện nhiệm vụ bình ổn 9 nhóm hàng thiết yếu theo chỉ đạo của UBND Thành phố, gồm gạo, dầu ăn, trứng, thịt, thực phẩm chế biến, sữa, gia vị và nhiều sản phẩm tiêu dùng khác.

Saigon Co.op đồng thời triển khai bình ổn giá và nhiều chương trình khuyến mãi nhằm hỗ trợ người tiêu dùng cân đối chi tiêu.

Bên cạnh các giải pháp ổn định nguồn cung, từ 12/03 đến 25/03/2026, hệ thống Co.opmart, Co.opXtra, Co.opFood, Co.opSmile, Finelife, Cheers, Co.op Online… và các điểm bán thuộc Saigon Co.op triển khai chương trình giảm giá mạnh nhiều mặt hàng phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của các gia đình.

Các loại rau quen thuộc như rau muống, rau lang, rau mồng tơi được bán với mức giá ưu đãi trong chương trình khuyến mãi tại hệ thống Saigon Co.op.

Ở nhóm thực phẩm công nghệ, nhiều sản phẩm quen thuộc như dầu ăn, gạo, gia vị, mì ăn liền, bánh kẹo… được giảm giá đến 50%. Các sản phẩm hóa phẩm và đồ gia dụng như nước rửa chén, bột giặt, vật dụng nhà bếp cũng được áp dụng mức giảm tương tự, giúp người tiêu dùng tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Tại quầy thực phẩm tươi sống, nhiều mặt hàng được giảm giá luân phiên đến 15% như cá, tôm, thịt bò, thịt gà cùng nhiều loại trái cây nhập khẩu và nội địa.

Chương trình “Lễ hội rau xanh – Mua nhanh deal hời” cũng mang đến nhiều ưu đãi cho các loại rau củ tươi như mua 1 tặng 1, đồng giá 9.900 đồng và giảm 30% cho một số mặt hàng rau củ khác.

Saigon Co.op cung ứng đa dạng rau xanh tươi phục vụ bữa ăn hằng ngày.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng – Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op - cho biết: “Trong bối cảnh chi phí đầu vào có xu hướng tăng, việc duy trì mức giá ổn định tại hệ thống bán lẻ, đồng thời đẩy mạnh các chương trình khuyến mãi cũng góp phần bình ổn thị trường, hạn chế tác động lan rộng của biến động giá xăng dầu sang các nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu.”

Co.opmart duy trì nguồn thịt tươi mỗi ngày với giá bình ổn.

Luôn lấy khách hàng làm trung tâm, Saigon Co.op sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm ổn định nguồn cung, duy trì mức giá hợp lý cho các mặt hàng phục vụ đời sống hằng ngày và mang đến nhiều chương trình ưu đãi thiết thực. Qua đó, hệ thống góp phần hỗ trợ người dân cân đối chi tiêu, đồng thời khẳng định vai trò của nhà bán lẻ thuần Việt trong việc phục vụ tận tâm và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng.