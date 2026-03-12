Công viên Rồng Sun World Ha Long mở cửa trở lại, giá vé chỉ 150.000 đồng

(VTC News) -

Công viên Rồng (Dragon Park), Sun World Hạ Long chính thức mở cửa trở lại từ ngày 13/3, mang đến cho du khách những trải nghiệm giải trí đỉnh cao, đặc biệt cho những du khách yêu thích các trò chơi cảm giác mạnh. Nhân dịp “tái xuất”, Sun World Ha Long áp dụng chính sách giá vé công viên hấp dẫn – chỉ 150.000 đồng/người cho cả người lớn và trẻ em, miễn phí cho trẻ em cao dưới 1 mét.

Công viên Rồng sẽ mở cửa trở lại đón khách từ 13/3/2026.

Nằm lòng những trò chơi “must-try”

Để có một chuyến đi trọn vẹn, du khách nên lên kế hoạch trước, tìm hiểu bản đồ công viên và các trò chơi “must-try” để sắp xếp thời gian hợp lý, tránh xếp hàng lâu hoặc bỏ lỡ những trải nghiệm đáng giá.

Tại Công viên Rồng, mọi cung bậc cảm xúc hứa hẹn được khơi dậy với hệ thống trò chơi đa dạng, hiện đại bậc nhất thế giới, trải dài trên khu vực có diện tích lên đến 23 hecta, được phân 3 khu rõ ràng là Khu trò chơi cảm giác mạnh, Khu trò chơi gia đình, và Khu trò chơi trẻ em nên rất thuận tiện cho du khách khám phá.

Những ai yêu thích cảm giác mạnh chắc chắn không thể bỏ qua Khu trò chơi cảm giác mạnh. Phi Long Thần Tốc là “đích đến” được nhiều du khách lựa chọn mỗi khi đến với Công viên Rồng. Đây là một trong những tàu lượn có đường ray dài nhất thế giới với 3 vòng xoáy cực đại, vận tốc lớn nhất lên đến 105 km/h. Trò chơi được thiết kế và sản xuất bởi Bolliger & Mabillard (B&M), một trong những nhà sản xuất tàu lượn hàng đầu thế giới.

Cảm giác bay lượn trên không, lao xuống từ độ cao 46m, tương đương với tòa nhà 15 tầng hay xoay tròn 360 độ sẽ khiến tim bạn đập liên hồi. Mỗi lượt chơi Phi Long Thần Tốc kéo dài chỉ khoảng 3 phút, nhưng đủ để du khách trải qua những cung bậc cảm xúc khó quên, từ hồi hộp, lo lắng đến phấn khích, vui sướng tột độ.

Theo Dấu Chân Rồng.

Theo Dấu Chân Rồng hay Vòng Xoay Tử Thần cũng là những lựa chọn hấp dẫn nếu du khách muốn cảm nhận sự quay cuồng, lộn ngược trong không gian không trọng lực. Theo Dấu Chân Rồng mô phỏng những cú bay lượn thần tốc của rồng thiêng, đưa du khách lượn qua những cung đường cheo leo xoắn ốc với tốc độ chóng mặt. Không dành cho những trái tim yếu đuối, Vòng Xoay Tử Thần là một thử thách thực sự với thiết kế ghế treo lơ lửng, liên tục xoay 360 độ theo nhiều hướng không thể đoán trước.

Không chỉ có những trải nghiệm bùng nổ “adrenaline”, Công viên Rồng còn mang đến cho du khách, đặc biệt là các gia đình những phút giây thư giãn trong khu trò chơi dành cho gia đình và trẻ nhỏ.

Du Thuyền Nhiệt Đới sẽ đưa du khách vào không gian thật “chill” trên mặt nước trong xanh. Mô phỏng hình dáng một con tàu đánh cá, trò chơi là lựa chọn hoàn hảo cho các bạn nhỏ và gia đình tận hưởng cảm giác lênh đênh trên mặt nước, vừa dạo mát vừa ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng. Các gia đình có thể thử lựa chọn cho các bé đến với Đoàn Tàu Cổ Tích để lạc bước vào một thế giới huyền ảo đầy màu sắc.

Chuyến tàu nhẹ nhàng lăn bánh qua những khung cảnh được tái hiện từ các câu chuyện cổ tích, đưa những du khách nhí vào hành trình khám phá những nhân vật và miền đất thần tiên.

Nếu muốn tạm rời xa thế giới giải trí sôi động để tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên ngay trong lòng Công viên Rồng, du khách nên ghé thăm Vườn Hồng - nơi hàng nghìn bông hoa hồng đang đua nhau khoe sắc trong tiết xuân dịu dàng. Du khách có thể dạo bước giữa những luống hồng thơm ngát, “check-in” cùng muôn sắc hoa đang vào mùa đẹp nhất, hay đơn giản là tìm một góc yên bình trong Vườn Hồng để tận hưởng bầu không khí thư giãn tuyệt đối tại đây.

Du Thuyền Nhiệt Đới.

Bí kíp “chơi sung”

Để tận hưởng trọn vẹn một ngày dài tại Công viên Rồng, du khách không cần đi đâu xa để tìm chỗ ăn uống hay nghỉ ngơi. Ngay trong công viên đã có Nhà hàng với nhiều quầy ẩm thực phục vụ đa dạng các món ăn từ ẩm thực truyền thống Việt Nam đến các món Âu - Á, giúp du khách dễ dàng nạp năng lượng mà không mất nhiều thời gian di chuyển. Một bữa ăn nhẹ nhàng giữa hành trình sẽ giúp du khách giữ sức để tiếp tục chinh phục những trò chơi hấp dẫn mà không lo mệt mỏi.

Với tiết trời mùa xuân dễ chịu, không quá nắng nóng, đây là thời điểm lý tưởng để vui chơi ngoài trời. Tuy nhiên, du khách vẫn nên chuẩn bị trang phục thoải mái, đi giày thể thao để di chuyển dễ dàng và mang theo áo khoác mỏng phòng khi thời tiết thay đổi. Nếu đi cùng trẻ nhỏ, du khách nên kiểm tra các yêu cầu về chiều cao và độ tuổi của từng trò chơi để đảm bảo an toàn.