Video hai tàu chở dầu nổ tung sau khi trúng xuồng chở chất nổ của Iran

Theo các quan chức, hai tàu chở dầu nước ngoài chở dầu của Iraq bốc cháy gần cảng Umm Qasr, vịnh Ba Tư sau khi bị trúng đạn.

Iraq đóng cửa hoạt động cảng dầu sau các vụ tấn công chết người nhằm vào hai tàu chở dầu nước ngoài, trong khi Bahrain, Kuwait, UAE và Ả-rập Xê Út đánh chặn thêm nhiều tên lửa và máy bay không người lái của Iran.

Các tàu chở chất nổ của Iran được cho là đã tấn công hai tàu chở nhiên liệu trong vùng biển Iraq khiến một thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng sau khi các vật thể phóng trúng ba tàu buôn trong vùng biển Vịnh, các quan chức cảng, các công ty an ninh hàng hải và quản lý rủi ro cho biết.

Bộ Ngoại giao Thái Lan cũng đã triệu tập đại sứ Iran tại Thái Lan để thảo luận về “sự thật” vụ tấn công xảy ra hôm qua nhằm vào tàu Mayuree Naree mang cờ Thái Lan ở eo biển Hormuz.

Công ty điều hành tàu cho biết ba thành viên thủy thủ đoàn đang mất tích và được cho là bị mắc kẹt trong phòng máy của tàu.

Iran cảnh báo thế giới nên chuẩn bị cho việc giá dầu chạm mốc 200 USD/thùng.

Sau các cuộc không kích chung của Mỹ và Israel vào Iran gần hai tuần trước, cuộc xung đột cho đến nay đã khiến khoảng 2.000 người thiệt mạng và gây hỗn loạn cho thị trường năng lượng và vận tải toàn cầu. Xung đột đã lan rộng khắp Trung Đông và dẫn đến kế hoạch giải phóng lượng dầu dự trữ chiến lược kỷ lục để giảm bớt một trong những cú sốc nhiên liệu tồi tệ nhất kể từ những năm 1970.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết ông Trump đã cho phép giải phóng 172 triệu thùng dầu từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược của Hoa Kỳ từ tuần tới.