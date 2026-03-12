Vì sao điện thoại vẫn sạc chậm dù hỗ trợ sạc nhanh?

(VTC News) -

Trong thời đại công nghệ, cả iPhone và điện thoại Android đều được trang bị tính năng sạc nhanh, giúp người dùng tiết kiệm thời gian sạc pin.

Chẳng hạn, iPhone 17 hỗ trợ sạc với công suất lên đến 40 W, trong khi Galaxy S26 Ultra có thể đạt tới 60 W. Tuy nhiên, không ít người dùng gặp phải tình trạng điện thoại sạc chậm hơn mong đợi, ngay cả khi sử dụng bộ sạc nhanh.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này và để xác định được, người dùng cần kiểm tra toàn bộ quá trình sạc, từ điện thoại, pin, cáp, bộ chuyển đổi nguồn cho đến môi trường xung quanh. Môi trường có thể bao gồm ổ cắm điện, pin dự phòng, nhiệt độ và các hoạt động đang diễn ra trên điện thoại trong khi sạc.

Không ít người dùng gặp tình trạng điện thoại sạc chậm hơn mong đợi. (Ảnh: BGR)

Kiểm tra điện thoại và phụ kiện sạc

Đầu tiên, hãy kiểm tra cổng sạc của điện thoại. Sau thời gian dài sử dụng, cổng sạc có thể bị bám bụi, ảnh hưởng đến khả năng tiếp xúc. Nếu điện thoại bị ướt, hãy để khô trước khi sạc. Sạc không dây có thể là giải pháp tạm thời trong trường hợp này.

Tiếp theo, cáp sạc cũng là một yếu tố quan trọng. Nên sử dụng cáp đi kèm với điện thoại, vì nó thường hỗ trợ tốc độ sạc nhanh.

Nếu sử dụng cáp của bên thứ ba, hãy đảm bảo nó hỗ trợ USB Power Delivery (USB PD) với công suất đầu ra tối đa 240 W. Đừng quên kiểm tra độ bền của cáp, vì cáp hỏng có thể làm giảm tốc độ sạc.

Sạc không dây là giải pháp tạm thời trong trường hợp sạc bằng cáp bị lỗi. (Ảnh: BGR)

Cuối cùng, hãy xem xét bộ sạc. Nếu điện thoại yêu cầu bộ sạc 40 W, bạn cần đảm bảo bộ sạc đang sử dụng đáp ứng yêu cầu này.

Nếu sử dụng bộ sạc đa cổng, hãy chắc chắn rằng cổng dành riêng cho điện thoại hỗ trợ tốc độ sạc nhanh.

Môi trường và tình trạng pin

Ngoài phụ kiện, môi trường cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình sạc. Hãy thử sạc điện thoại ở các ổ cắm khác nhau để xác định xem có vấn đề gì với ổ cắm hiện tại hay không.

Nhiệt độ cũng là yếu tố quan trọng; tránh để điện thoại tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời và đảm bảo không gian xung quanh mát mẻ.

Nếu bạn cần sử dụng điện thoại trong khi sạc, hãy nhớ rằng việc chạy các ứng dụng nặng có thể làm tăng nhiệt độ và ảnh hưởng đến quá trình sạc.

Môi trường cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình sạc. (Ảnh: BGR)

Tắt màn hình và để điện thoại nguội bớt trước khi sạc lại. Kiểm tra các cài đặt sạc pin trên điện thoại, như Sạc pin tối ưu trên iPhone hoặc cài đặt Sạc nhanh trên Android, để đảm bảo chúng được thiết lập đúng cách.

Nếu sau tất cả các bước kiểm tra mà điện thoại vẫn sạc chậm, có thể pin đã gặp vấn đề. Hư hỏng vật lý hoặc tuổi thọ pin có thể ảnh hưởng đến hiệu suất sạc. Trong trường hợp này, người dùng nên mang điện thoại đến trung tâm sửa chữa chuyên nghiệp để kiểm tra và thay thế pin nếu cần thiết.